Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler - Son Dakika
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Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler

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Belçika maçının devresinde Ümit Özat\'tan Sergen Yalçın\'a ağır sözler
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Belçika maçının devresinde Ümit Özat\'tan Sergen Yalçın\'a ağır sözler
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Ümit Özat, A Milli Takım'ın Arda Güler'in golüyle öne geçip Belçika'ya 2-1 yenildiği maçın devre arasında teknik direktör Sergen Yalçın'ı hedef aldı. Yalçın için "kara düzen bir antrenör" diyen eski milli futbolcu, teknik adamın milli takımdaki görev süresinin uzun olmayacağını öne sürdü.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, Arda Güler'in golüyle öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Belçika maçının devresinde <a class='keyword-sd' href='/umit-ozat/' title='Ümit Özat'>Ümit Özat</a>'tan <a class='keyword-sd' href='/sergen-yalcin/' title='Sergen Yalçın'>Sergen Yalçın</a>'a ağır sözler

Karşılaşmanın devre arasında değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Ümit Özat, teknik direktör Sergen Yalçın'ı sert sözlerle eleştirdi.

Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler

Özat, Yalçın'ın teknik direktörlük anlayışını hedef alarak, "Sergen Yalçın kara düzen bir antrenör. Sergen Yalçın taktik bilmez, bak net söylüyorum!" ifadelerini kullandı.

Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler

"MİLLİ TAKIM'DAKİ ÖMRÜ UZUN OLMAZ"

Ümit Özat, eleştirilerini Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'daki geleceğine ilişkin değerlendirmesiyle sürdürdü. Deneyimli yorumcu, "Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'da teknik adamlık ömrünün çok uzun olacağını düşünmüyorum..." sözleriyle Yalçın'ın görev süresinin kısa olabileceğini öne sürdü.

Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
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    Yorumlar (2)

  • Allround Consultancy 020 Allround Consultancy 020:
    Bende Ümit gibi düşünüyorum. 0 0
  • vedat cici vedat cici:
    haklı 0 0
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