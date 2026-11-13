Belçika maçının devresinde Ümit Özat\'tan Sergen Yalçın\'a ağır sözler

Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözlerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümit Özat, A Milli Takım'ın Arda Güler'in golüyle öne geçip Belçika'ya 2-1 yenildiği maçın devre arasında teknik direktör Sergen Yalçın'ı hedef aldı. Yalçın için "kara düzen bir antrenör" diyen eski milli futbolcu, teknik adamın milli takımdaki görev süresinin uzun olmayacağını öne sürdü.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, Arda Güler'in golüyle öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın devre arasında değerlendirmelerde bulunan eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Ümit Özat, teknik direktör Sergen Yalçın'ı sert sözlerle eleştirdi.
Özat, Yalçın'ın teknik direktörlük anlayışını hedef alarak, "Sergen Yalçın kara düzen bir antrenör. Sergen Yalçın taktik bilmez, bak net söylüyorum!" ifadelerini kullandı.
"MİLLİ TAKIM'DAKİ ÖMRÜ UZUN OLMAZ"
Ümit Özat, eleştirilerini Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'daki geleceğine ilişkin değerlendirmesiyle sürdürdü. Deneyimli yorumcu, "Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'da teknik adamlık ömrünün çok uzun olacağını düşünmüyorum..." sözleriyle Yalçın'ın görev süresinin kısa olabileceğini öne sürdü.
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