Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika'yı ağırlayan A Milli Futbol Takımımız, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın 20. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, ceza sahası yayının gerisinden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı sol üst köşeden ağlara gönderdi.

SEVGİLİSİ DURU NAYMAN TRİBÜNDEYDİ

Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman da Türkiye-Belçika karşılaşmasını tribünden takip eden isimler arasında yer aldı. Genç yıldızın sahada sergilediği performans kadar sevgilisinin tribündeki varlığı da dikkat çekti.

MİLLİ TAKIM BEŞİNCİ MAÇINI DA KAYBETTİ

Arda Güler'in golüyle öne geçen Türkiye, Belçika'nın 26. dakikada Kevin De Bruyne ve 30. dakikada Charles De Ketelaere ile bulduğu gollere engel olamadı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan Ay-yıldızlılar, gruptaki beşinci maçında da puanla tanışamadı.