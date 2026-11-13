Hindistan'da açık unuttuğu konum ele verdi: Karısı ormanda yakaladı - Son Dakika
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Hindistan'da açık unuttuğu konum ele verdi: Karısı ormanda yakaladı

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Hindistan\'da açık unuttuğu konum ele verdi: Karısı ormanda yakaladı
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3 yorum
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Hindistan\'da açık unuttuğu konum ele verdi: Karısı ormanda yakaladı
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Hindistan'da eşinden habersiz başka bir kadınla ormana giden bir adam, telefonunun konum bilgisini açık bırakınca yakalandı. Kocasının nerede olduğunu merak eden kadın, konumu telefondan kontrol edip ormanlık alana ulaştı. Çiftin yüzleşmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hindistan'da eşinden habersiz başka bir kadınla ormana giden adam, telefonunun konum bilgisini açık bıraktı. Kocasının nerede olduğunu merak eden kadın, telefon üzerinden konumunu kontrol ederek bulunduğu noktayı tespit etti.

İLİŞKİYE GİRDİKTEN SONRA KARISINA YAKALANDI

Konum bilgisini takip ederek ormanlık alana ulaşan kadın, kocasını başka bir kadınla birlikte yakaladı. 

İlişkiye girdikten sonra karşısında karısını bulan adamın gizli buluşması böylece ortaya çıktı. Yaşanan yüzleşme cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HindistanOrmanaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (3)

  • okansezer sezer okansezer sezer:
    ya evındekıne cakmıcaksan bosa gıtsın ne dıye evde tutarsınız kı 0 1
  • mücahid mücahid:
    Teknolojinin faydası işte!!Adamın kellesi gitti!!! 0 1 Yanıtla
  • Gece Huzuru Gece Huzuru:
    kadının aylardır bitmeyen baş ağrısı, diş ağrısı varmış anladığım kadarıyla. Adam da şifalı ot toplamaya gitmiş ormana. :) 0 0
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