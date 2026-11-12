Görüşmeler başladı! Dirk Kuyt geri dönüyor

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Hollandalı teknik direktör Dirk Kuyt, ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

GÖRÜŞMEŞER BAŞLADI

Hollanda basınından Voetbal'da yer alan habere göre; sarı-lacivertli kulübün ayrılığı resmen duyurmasının ardından Utrecht yönetimi Dirk Kuyt için harekete geçti. 46 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirmek isteyen Hollanda temsilcisinin, Kuyt ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

KÖTÜ GİDİŞAT DEĞİŞİMİ TETİKLEDİ

Eredivisie'de topladığı 12 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Utrecht, mevcut teknik direktörü Correira yönetiminde çıktığı son 3 maçtan da galibiyet çıkaramadı. Kötü gidişata son vermek isteyen kulüp yönetiminin, milli maç arasını fırsat bilerek teknik direktör değişikliğine gitmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

HOLLANDA'DAKİ ANTRENÖRLÜK GEÇMİŞİ

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce ülkesinde çeşitli görevler üstlenen Dirk Kuyt; Quick Boys'ta yardımcı antrenörlük yaparken, Feyenoord U19, ADO Den Haag ve FC Dordrecht takımlarında ise teknik direktör olarak görev almıştı.