Arda Güler\'den yediği gol için Lammens\'ten bomba yorum

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı konuk eden A Milli Futbol Takımı, öne geçtiği mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

ARDA'DAN ALKIŞ ALAN GOL

Karşılaşmada Ay-yıldızlıların tek golünü kaydeden Arda Güler, frikikten ağlara gönderdiği şık vuruşla tribünleri ayağa kaldırırken, rakip cepheden de büyük takdir topladı.

''ÖYLE BİR GOLDÜ, ŞAPKA ÇIKARILIR''

Mücadelenin ardından basın mensuplarına konuşan Belçika'nın genç file bekçisi Senne Lammens, Arda Güler'in golüne ayrı bir parantez açtı. Topa müdahale etmesinin imkansız olduğunu vurgulayan Lammens, "Bazı gollerde rakibinizi sadece alkışlamak durumunda kalırsınız. Arda Güler'in golü de öyle bir goldü, şapka çıkarılır" diyerek milli yıldızın vuruş kalitesini övdü.