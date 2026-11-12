Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Malatya\'da askeri helikopter düştü! MSB\'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Malatya\'da askeri helikopter düştü! MSB\'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Haber Videosu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde s-70 tipi askeri bir helikopter düştü. Enkaza ulaşıldığını açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, acı haberi verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde helikopter düştü.

ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ, YANGIN ÇIKTI

Edinilen ilk bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter düştü. Kazanın olduğu mevkiiye çok sayıda itfaiye, 112, AFAD ekibi sevk edilirken bölgede çıkan küçük çaplı yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var

Kazanın olduğu bölgede emniyet ve askeri yetkililer incelemelerde bulunuyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Bir adet S-70 tipi helikopterimiz Malatya'da henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var

4 ASKERİMİZ ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı ikinci açıklamada kahreden haberi verdi. Bakanlık, "S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var

S-70 TİPİ HELİKOPTER

Sikorsky S-70, ABD merkezli Sikorsky Aircraft tarafından geliştirilen, çift motorlu ve orta sınıf çok maksatlı bir askeri genel maksat helikopteri ailesidir. 1970'lerin sonunda ABD Ordusu'nun ünlü UH-60 Black Hawk (Kara Şahin) platformu temel alınarak tasarlanan S-70 serisi, özellikle uluslararası ihracat pazarları için üretilen modelleri kapsar. Dayanıklı gövde yapısı, balistik korumalı kritik sistemleri ve zorlu arazi ile hava koşullarında yüksek manevra kabiliyeti sunan çift turboşaft motoru sayesinde modern orduların en güvenilir hava platformlarından biri haline gelmiştir.

Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var

Askeri harekâtlarda çok yönlü görev profiliyle öne çıkan S-70; taktik personel nakliyesi (tam teçhizatlı 11-14 asker), harici kargo taşıma, tıbbi tahliye (MEDEVAC), arama-kurtarma (SAR) ve komuta-kontrol gibi pek çok kritik rolde kullanılır. Deniz kuvvetleri için geliştirilen S-70B Seahawk gibi özelleşmiş varyantları ise denizaltı savunma harbi (ASW) ve su üstü harbi görevlerinde etkin rol oynar. Türkiye dahil dünya genelinde 30'dan fazla ülkenin envanterinde aktif olarak görev yapan platform, Türkiye'de TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen "Genel Maksat Helikopteri Projesi" kapsamında T70 adıyla yerli aviyonik ve sistemlerle donatılarak lisans altında üretilmiştir.

İşte bölgeden ilk görüntüler:

Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
3. SayfaGüncelSon Dakika

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Berdan Mardini’nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları Berdan Mardini'nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Köpekle yürüyüşte paslı kutu buldular: İçinden 1.427 altın sikke çıktı Köpekle yürüyüşte paslı kutu buldular: İçinden 1.427 altın sikke çıktı
Usman Nurmagomedov’dan UFC yıldızına otel lobisinde saldırı Yüzü tanınmaz hale geldi Usman Nurmagomedov'dan UFC yıldızına otel lobisinde saldırı! Yüzü tanınmaz hale geldi
Ünlü kahve zincirinde mide bulandıran görüntü Dondurmadan çıkan şoke etti Ünlü kahve zincirinde mide bulandıran görüntü! Dondurmadan çıkan şoke etti
İBB iddiası Yeni Parti’nin İmamoğlu’nun yerine düşündüğü ismi açıkladı İBB iddiası! Yeni Parti'nin İmamoğlu'nun yerine düşündüğü ismi açıkladı
Cezaevindekilerin beklediği düzenleme 13. Yargı Paketi’nde infaz indirimi var mı Cezaevindekilerin beklediği düzenleme! 13. Yargı Paketi'nde infaz indirimi var mı?
Sarıgül’ün eski eşi ifade verdi: Erzincan’da Tesla fabrikası vaadi Sarıgül'ün eski eşi ifade verdi: Erzincan'da Tesla fabrikası vaadi
Belediye meclisine seçilen şampiyon güreşçi, toplantılara böyle katılacak Belediye meclisine seçilen şampiyon güreşçi, toplantılara böyle katılacak
Uganda’da sınıf arkadaşının getirdiği portakalları yiyen 4 kız öğrenci hayatını kaybetti Uganda'da sınıf arkadaşının getirdiği portakalları yiyen 4 kız öğrenci hayatını kaybetti
Kırmızı bültenle aranıyordu Sercan Sayal Türkiye’ye böyle getirildi Kırmızı bültenle aranıyordu! Sercan Sayal Türkiye'ye böyle getirildi
Barış Boyun yöneticisi için Azerbaycan’a iade talebi: 48 kararla aranıyor Barış Boyun yöneticisi için Azerbaycan'a iade talebi: 48 kararla aranıyor
Türkiye-Belçika maçında ilk 11’ler belli oldu Türkiye-Belçika maçında ilk 11'ler belli oldu
Bakan Fidan’dan “Abdullah Çatlı“ sorusuna tek cümlelik yanıt Bakan Fidan'dan "Abdullah Çatlı" sorusuna tek cümlelik yanıt
Fenerbahçe’de Oğuz Aydın ve Archie Brown için karar Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ve Archie Brown için karar
Guardiola geri dönüş yolunda Yeni talibi herkesi çok şaşırtacak Guardiola geri dönüş yolunda! Yeni talibi herkesi çok şaşırtacak
19:40
Malatya’da düşen helikopterden ilk görüntüler
Malatya'da düşen helikopterden ilk görüntüler
18:56
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:38
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
18:02
Sarıgül’ün eski eşi ifade verdi: Erzincan’da Tesla fabrikası vaadi
Sarıgül'ün eski eşi ifade verdi: Erzincan'da Tesla fabrikası vaadi
17:19
Polisler akın etti İşte Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıdan sonra ilk görüntüler
Polisler akın etti! İşte Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıdan sonra ilk görüntüler
17:11
Halıya sarılı ceset, “Beşiktaş“ saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı Çok sayıda kişi gözaltında
Halıya sarılı ceset, "Beşiktaş" saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı! Çok sayıda kişi gözaltında
17:00
Washington’da Beyaz Saray’a yakın bölgede ateş açıldı: 5 kişi yaralandı
Washington'da Beyaz Saray'a yakın bölgede ateş açıldı: 5 kişi yaralandı
16:46
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
16:17
Muslera’nın eldivenleri asacağı iddia edildi: Gözler 28 Kasım’da
Muslera'nın eldivenleri asacağı iddia edildi: Gözler 28 Kasım'da
16:16
Sayan Kaya’nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Sayan Kaya'nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:39
Devlet üniversitesinde taciz iddiası Öğretim üyesi açığa alındı
Devlet üniversitesinde taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
15:03
Okulda bu da oldu Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
14:09
Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar Rahatsız olduğu olaya bakın
Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın
13:12
Belçika maçında Arda Güler’e serbest rol: Yalçın’ın iki sistemli planı
Belçika maçında Arda Güler'e serbest rol: Yalçın'ın iki sistemli planı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 20:00:07. #.0.3#
SON DAKİKA: Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android