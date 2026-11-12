Belçika maçında Arda Güler'e serbest rol: Yalçın'ın iki sistemli planı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Belçika maçında Arda Güler'e serbest rol: Yalçın'ın iki sistemli planı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Belçika maçında Arda Güler\'e serbest rol: Yalçın\'ın iki sistemli planı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum

UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika'yı saat 20.00'de İzmir'de ağırlayacak A Milli Takım'da Sergen Yalçın'ın, Arda Güler'i hücumda belirli bir pozisyona bağlamayacağı belirtildi. Teknik adam bu özgürlüğün sinyalini 6 gün önce, 6 Kasım'daki açıklamasında vermişti. Takımın topa sahipken 4-2-3-1, rakip oyun kurarken 4-4-2 dizilişine geçmesi bekleniyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı İzmir'de ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyun planına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Yalçın'ın, Real Madrid forması giyen Arda Güler'i hücum hattında serbest bir rolde değerlendirmeye hazırlandığı ifade edildi.

6 GÜN ÖNCE SÖYLEDİĞİNİ YAPIYOR

Sergen Yalçın, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada Arda Güler'in hangi pozisyonda oynamak isterse orada oynayabileceğini belirterek genç futbolcuya özgürlük tanıyacağının sinyalini vermişti. Sözcü'de yer alan habere göre deneyimli teknik adam, Belçika karşılaşması öncesinde bu kararını oyun planına yansıttı. Arda Güler'in hücum bölgelerinde belirli bir pozisyona bağlı kalmadan serbestçe hareket etmesi bekleniyor.

BELÇİKA MAÇINDA İKİ FARKLI SİSTEM

Sergen Yalçın'ın Belçika karşısında iki farklı diziliş kullanmayı planladığı da belirtildi. Buna göre A Milli Takım'ın topa sahip olduğu anlarda 4-2-3-1 formasyonuyla sahada yer alması, rakibin oyun kurduğu bölümlerde ise 4-4-2 dizilişine geçmesi bekleniyor. Arda Güler'in hücumdaki serbest rolünün de bu taktik planın önemli parçalarından biri olacağı ifade ediliyor.

Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11 A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimallerA Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller
A Milli Futbol TakımıSergen YalçınArda GülerBelçikaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • ENDER DENİZ ENDER DENİZ:
    2 maç sonra sergen istifa eder. 0 0 Yanıtla
  • ismail Demirpolat ismail Demirpolat:
    Enes ünalla mı? Şaka gibi bir durum. Kenana sıradan topçu diyen. ayağında 3sn den fazla top tutamayan biriyle, yani enesle bir halt yiyebileceğimi sanıyorsun sergen? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11 Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi İşte 2027 için zam senaryoları TCMB’nin yeni enflasyon tahmini asgari ücret hesaplarını değiştirdi! İşte 2027 için zam senaryoları
6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç 6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç
14:01
Galatasaray’ın yıldızına talip yağıyor Sonuncusu Napoli
Galatasaray'ın yıldızına talip yağıyor! Sonuncusu Napoli
13:23
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi
Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
12:45
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı Türkiye’ye getiriliyor
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
12:35
Televizyon yıldızı Bodrum’da cinayetten tutuklandı
Televizyon yıldızı Bodrum'da cinayetten tutuklandı
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
11:40
Aradaki fark açılıyor İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 14:11:40. #.0.3#
SON DAKİKA: Belçika maçında Arda Güler'e serbest rol: Yalçın'ın iki sistemli planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android