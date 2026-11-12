Ligde tek galibiyet: Manchester United\'da Carrick\'in yerine kim gelecek?

İngiltere Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin altında kalan Manchester United'da teknik direktör Michael Carrick dönemi sona eriyor. İngiliz ekibinin, alınan başarısız sonuçların ardından 45 yaşındaki çalıştırıcıyla yollarını ayırma kararı aldığı ve bu kararın Carrick'e bildirildiği öne sürüldü. Kulüpten ayrılığa ilişkin resmi açıklama yapılması bekleniyor.

10 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET

Manchester United, Michael Carrick yönetiminde Premier Lig'de oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Kırmızı Şeytanlar, geride kalan 10 haftada yalnızca bir galibiyet elde ederken topladığı 8 puanla milli araya küme düşme hattında girdi. Ligde yaşanan puan kayıpları, Carrick'in geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6 PUAN TOPLADI

İngiliz temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Carrick yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet elde ederek 6 puan topladı. Premier Lig'deki kötü performansın ardından teknik direktör değişikliğine gitme kararı alındığı belirtilirken, Manchester United'ın yeni teknik direktörünün kim olacağına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.