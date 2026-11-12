Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı - Son Dakika
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Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı

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Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
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10 yorum
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Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
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Konya Selçuklu'da ilkokul öğretmeni Gamze T., tartıştığı astsubay eşi Alper T.'yi bıçakla sırtından yaraladı. Hastaneye kaldırılan Alper T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, gözaltına alınan Gamze T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da 52 yaşındaki ilkokul öğretmeni Gamze T., evde tartıştığı 23 yıllık eşi astsubay Alper T.'yi sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan astsubay hastaneye kaldırılırken, olayın ardından 112'yi arayarak eşini bıçakladığını bildiren kadın gözaltına alındı. Gamze T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 YILLIK EŞİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

Olay, Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Feritpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ilkokulda öğretmenlik yapan Gamze T. (52) ile 23 yıllık eşi astsubay Alper T. (48) arasında evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa giden Gamze T., aldığı bıçakla eşini sırtından yaraladı. Kanlar içinde kalan Alper T. yere yığıldı.

Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı

EŞİNİ BIÇAKLADIKTAN SONRA 112'Yİ ARADI

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Gamze T., eşini bıçakladığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılan Alper T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Gamze T., emniyetteki ifadesinde eşiyle uzun süredir kavga ettiklerini ve olay günü de aralarında tartışma çıktığını anlattı. Tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladığını kabul eden Gamze T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
Kaynak: DHA
Okurların en beğendiği yorum

“Böyle bir adalet anlayışı olur mu ya?Yazıklar olsun.”

Tüm yorumlar (10)
Aile İçi ŞiddetYerel HaberlerSelçukluSelçuklu3. SayfaGüncelKonyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (10)

  • Aslan Münzevi Aslan Münzevi:
    Böyle bir adalet anlayışı olur mu ya?Yazıklar olsun. 4 1 Yanıtla
  • ACCURATE ANALYSİS ACCURATE ANALYSİS:
    Kadınlara tanınan her türlü imtiyaz aile ve toplumun sonu oldu 4 0 Yanıtla
  • zerdelci@hotmail.com [email protected]:
    adam bıçaklamış olsaydı aynı kararı verirmiydi mahkeme? elbette hayır, erkek yaptıysa haksızdır, kadın yaptıysa masumdur, adaletin çivisi tam olarak çıktı 4 0 Yanıtla
  • Zeki Anti Zeki Anti:
    Olayı anlatılan dışında bilmemekle beraber, kadın eşin de hayırlısı.. 2 0
  • hüseyin Evecen hüseyin Evecen:
    bi daha yaparsa alalım demişler 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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