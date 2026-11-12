Demet Evgar\'dan şaşırtan itiraf! Açlık grevi yaptım, sınava perukla girmiş

Şimdilerde "2 Aile Arasında" filminin heyecanını yaşayan Demet Evgar, bu hafta Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk oldu. Çocukluk yıllarından oyunculuk kariyerine, ailesinden evliliğine kadar birçok konuda konuşan 46 yaşındaki oyuncu, özellikle konservatuvar eğitimi almak için verdiği mücadeleyle dikkat çekti.

OYUNCU OLMAK İÇİN AÇLIK GREVİNE BAŞLAMIŞ

Lise eğitiminin ardından konservatuvara gitmek istediğini ancak babasının buna karşı çıktığını anlatan Evgar, ailesini ikna etmek için açlık grevine başladığını söyledi.

Ünlü oyuncu, o günleri şu sözlerle anlattı:

"Liseden sonra konservatuvar okumak istedim ama babam ‘başka bir bölüm oku’ dedi. Ben de ‘İstemiyorum ve demokratik bir aile miyiz?’ dedim. O da ‘evet’ deyince ben de ‘Grev hakkımı kullanıyorum’ dedim ve açlık grevine başladım. Onlar yediğimi düşünüyordu ama hiç bir şey yemedim"

38 KİLOYA DÜŞMÜŞ, SAÇLARI DÖKÜLMÜŞ

Açlık grevi nedeniyle ciddi şekilde kilo kaybettiğini belirten Evgar, ailesi oyunculuk eğitimi almasına izin verse de bir süre yemek yiyemediğini ifade etti.

Yaşadığı süreci anlatan oyuncu, "Onlar bir süre sonra tamam dedi fakat ben bu sefer istesem de yiyemedim. Kendimi toparladım, bir haftada kilo aldım 48 kiloya çıktım ama saçlarım döküldü. Konservatuvar sınavlarına perukla girdim" dedi.

Hem İzmir hem de İstanbul'daki konservatuvar sınavlarını kazandığını söyleyen Evgar, Özdemir Nutku'nun babasına "Yıldız Kenter bu çocuğu seçtiyse orada okumalı" demesi üzerine İstanbul'a geldiğini belirtti.

EŞİ LEVENT BABATAŞ'I ANLATTI

2022 yılında Levent Babataş ile evlenen ve Mavi adında bir kızı bulunan Demet Evgar, evliliğinin temelinde takım olabilmenin yattığını söyledi.

Eşine duyduğu sevgiyi anlatan Evgar, "Takım olmak bence… Anca öyle yürüyebiliyor işler. Karşılıklı eğilmeden onurlu bir ilişki kurmak çok zor. Ama ben kocamın kalbini, saflığını çok seviyorum. Lisedeki, ortaokuldaki hali falan o kadar benim tipim ki…" ifadelerini kullandı.

"KIZIMA VEREBİLECEĞİM EN BÜYÜK ŞEY KALABALIK AİLE SOFRASI"

Çocukluğunu geniş ve sevgi dolu bir ailede geçirdiğini belirten Evgar, kızı Mavi'nin de benzer bir ortamda büyümesini istediğini dile getirdi.

Ünlü oyuncu, "Mavi’ye de verebileceğim en büyük şey kalabalık aile sofrası. Eşim de öyle biri olduğu için bunu başarabildiğimizi düşünüyorum" dedi.

Çocukluğundan bu yana her gece hayal kurarak uyuduğunu da anlatan Evgar, hayal kurmanın kendisi için bir uyku ilacı gibi olduğunu söyledi.