Futbol dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor - Son Dakika
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Futbol dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor

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Futbol dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe\'ye geliyor
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Futbol dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe\'ye geliyor
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Fenerbahçe için dünya futbolunda ses getirecek bir transfer senaryosu ortaya atıldı. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'nun devre arasında sarı-lacivertli takıma transfer olabileceği konuşuluyor. Hakan Safi'nin yıldız futbolcuyu ikna ederek transferin sponsoru olacağı, Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'nın da maddi destek sağlayacağı belirtiliyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise bir aracı menajerin Ronaldo'nun Türkiye'ye transfer olma ihtimalini yokladığını açıkladı.

Fenerbahçe, ara transfer dönemi yaklaşırken futbol dünyasının en büyük yıldızlarından Cristiano Ronaldo ile anılmaya başladı. Portekizli futbolcunun Al Nassr'dan ayrılarak kariyerine Türkiye'de devam edebileceği yönündeki transfer senaryosunda dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. Ronaldo'nun sarı-lacivertli formayı giymesi için kulübün önemli isimlerinin devreye girebileceği konuşulurken, transferin mali boyutu ve yıldız futbolcunun kariyerindeki 1000. gol hedefi de öne çıktı.

<a class='keyword-sd' href='/futbol/' title='Futbol'>Futbol</a> dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor

HAKAN SAFİ RONALDO'YU İKNA EDECEK

Transfer senaryosunun en dikkat çekici bölümünü Hakan Safi'nin üstleneceği rol oluşturuyor. Cristiano Ronaldo ile yakın arkadaş olduğu belirtilen Safi'nin, Portekizli yıldızı Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ederek transferin sponsorluğunu üstlenebileceği konuşuluyor.

Futbol dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor

Ali Koç ve Hamdi Chobani Ulukaya'nın da transferin gerçekleşmesi için maddi destek sağlayabileceği belirtiliyor. Aziz Yıldırım'ın ise kızı Yaz'ın çok sevdiği Ronaldo'yu Fenerbahçe formasıyla görmek istediği ifade ediliyor. Ancak adı geçen isimlerden transferle ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da Kafa Sports yayınında Cristiano Ronaldo'nun Türkiye'ye transfer olma ihtimaline ilişkin önemli bir bilgi paylaştı. Sabuncuoğlu, "Bir tane aracı menajer acaba Cristiano Ronaldo Türkiye olur mu diye bir yoklama yapmış" ifadelerini kullandı.

Sabuncuoğlu'nun açıklaması, Ronaldo'nun Türkiye'ye transfer olma ihtimalinin bir aracı menajer tarafından araştırıldığını ortaya koyarken, Fenerbahçe'nin Portekizli yıldız için resmi bir girişimde bulunduğuna ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Futbol dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor

50 MİLYON EURO MAAŞ DETAYI

Cristiano Ronaldo'nun olası transferinin mali boyutuyla ilgili de dikkat çekici bir rakam konuşuluyor. Portekizli futbolcunun yıllık maaşının yaklaşık 50 milyon euro olabileceği belirtilirken, transferin bonservis bedeli ödenmeden gerçekleştirilebileceği yönünde bir senaryo da gündeme getirildi.

Futbol dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor

Ancak Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun ocak ayında bonservissiz ayrılabilmesi için Suudi Arabistan ekibiyle anlaşmaya varılması veya mevcut sözleşmesinin sona erdirilmesi gerekiyor.

1000. GOLÜNÜ FENERBAHÇE FORMASIYLA MI ATACAK?

Transfer senaryosunun en çarpıcı ayrıntılarından biri ise Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki 1000. golünü Fenerbahçe formasıyla atabileceği yönündeki söylem oldu. Futbol tarihinin en golcü isimleri arasında yer alan 41 yaşındaki yıldızın 1000 gol hedefine ulaşma isteği bilinirken, bu tarihi başarıyı sarı-lacivertli formayla yaşayabileceği ihtimali de ortaya atıldı.

Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağına ilişkin kulüplerden veya futbolcunun temsilcilerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Portekizli yıldızın Türkiye'ye transfer olma ihtimaliyle ilgili gelişmelerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

Okurların en beğendiği yorum

“Ronaldo için erken değilmi biraz daha büyüsün fenerbahçe huzurevi”

Tüm yorumlar (7)
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Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (7)

  • Sonby Erdm Sonby Erdm:
    Ronaldo için erken değilmi biraz daha büyüsün fenerbahçe huzurevi 12 2
  • senar senar:
    FB de 1000. golü atar sonra her maç sakatım diye kulübede oturur emekliliğini yaşar sezon sonu da futbolu bırakır :) Şaka bir yana gelsin isterim böyle futbolcular 45 yaşına da gelse oynar, adam kendine bakıyor ve futbolu seviyor. 1 2
  • Sait Kurt Sait Kurt:
    ülkemiz adına güzel bir reklam olur, ?? 1 0 Yanıtla
  • İbrahim Tokgöz İbrahim Tokgöz:
    5 tane Messi 5 tane Ronaldo gelse fener yine şampiyon olamaz,, bu ülkede GALATASARAY büyük takımdır şampiyonluk en çok ona yakışır 1 0 Yanıtla
  • Manchini Manchini:
    Bi bu eksikti zaten o da gelsin tam olsun 0 1
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