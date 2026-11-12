Futbol dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe\'ye geliyor

Fenerbahçe, ara transfer dönemi yaklaşırken futbol dünyasının en büyük yıldızlarından Cristiano Ronaldo ile anılmaya başladı. Portekizli futbolcunun Al Nassr'dan ayrılarak kariyerine Türkiye'de devam edebileceği yönündeki transfer senaryosunda dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. Ronaldo'nun sarı-lacivertli formayı giymesi için kulübün önemli isimlerinin devreye girebileceği konuşulurken, transferin mali boyutu ve yıldız futbolcunun kariyerindeki 1000. gol hedefi de öne çıktı.

HAKAN SAFİ RONALDO'YU İKNA EDECEK

Transfer senaryosunun en dikkat çekici bölümünü Hakan Safi'nin üstleneceği rol oluşturuyor. Cristiano Ronaldo ile yakın arkadaş olduğu belirtilen Safi'nin, Portekizli yıldızı Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ederek transferin sponsorluğunu üstlenebileceği konuşuluyor.

Ali Koç ve Hamdi Chobani Ulukaya'nın da transferin gerçekleşmesi için maddi destek sağlayabileceği belirtiliyor. Aziz Yıldırım'ın ise kızı Yaz'ın çok sevdiği Ronaldo'yu Fenerbahçe formasıyla görmek istediği ifade ediliyor. Ancak adı geçen isimlerden transferle ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da Kafa Sports yayınında Cristiano Ronaldo'nun Türkiye'ye transfer olma ihtimaline ilişkin önemli bir bilgi paylaştı. Sabuncuoğlu, "Bir tane aracı menajer acaba Cristiano Ronaldo Türkiye olur mu diye bir yoklama yapmış" ifadelerini kullandı.

Sabuncuoğlu'nun açıklaması, Ronaldo'nun Türkiye'ye transfer olma ihtimalinin bir aracı menajer tarafından araştırıldığını ortaya koyarken, Fenerbahçe'nin Portekizli yıldız için resmi bir girişimde bulunduğuna ilişkin henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

50 MİLYON EURO MAAŞ DETAYI

Cristiano Ronaldo'nun olası transferinin mali boyutuyla ilgili de dikkat çekici bir rakam konuşuluyor. Portekizli futbolcunun yıllık maaşının yaklaşık 50 milyon euro olabileceği belirtilirken, transferin bonservis bedeli ödenmeden gerçekleştirilebileceği yönünde bir senaryo da gündeme getirildi.

Ancak Ronaldo'nun Al Nassr ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun ocak ayında bonservissiz ayrılabilmesi için Suudi Arabistan ekibiyle anlaşmaya varılması veya mevcut sözleşmesinin sona erdirilmesi gerekiyor.

1000. GOLÜNÜ FENERBAHÇE FORMASIYLA MI ATACAK?

Transfer senaryosunun en çarpıcı ayrıntılarından biri ise Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki 1000. golünü Fenerbahçe formasıyla atabileceği yönündeki söylem oldu. Futbol tarihinin en golcü isimleri arasında yer alan 41 yaşındaki yıldızın 1000 gol hedefine ulaşma isteği bilinirken, bu tarihi başarıyı sarı-lacivertli formayla yaşayabileceği ihtimali de ortaya atıldı.

Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağına ilişkin kulüplerden veya futbolcunun temsilcilerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Portekizli yıldızın Türkiye'ye transfer olma ihtimaliyle ilgili gelişmelerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.