Paşinyan Türkiye'den yeni görüntü yayınladı! Cebine muz koydu - Son Dakika
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Paşinyan Türkiye'den yeni görüntü yayınladı! Cebine muz koydu

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Paşinyan Türkiye\'den yeni görüntü yayınladı! Cebine muz koydu
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Paşinyan Türkiye\'den yeni görüntü yayınladı! Cebine muz koydu
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COP31 İklim Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ziyaretinden yeni görüntüler yayınladı. Daha önce çay içtiği anları gösteren Paşinyan, bu kez eşyalarını toplarken yaptığı hareketle dikkat çekti. Ermenistan Başbakanı'nın bir muzu ceketinin cebine koyduğu anlar kameraya yansıdı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Türkiye ziyaretinden görüntüler yayınlamaya devam ediyor. Antalya'daki COP31 Zirvesi için Türkiye'ye gelen Ermenistan Başbakanı, bu kez günlük hazırlıklarını gösteren kısa bir videoyla dikkat çekti.

CEKETİNİN CEBİNE MUZ KOYDU

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Antalya'daki COP31 İklim Zirvesi kapsamında bulunduğu Türkiye'den yeni bir görüntü yayınladı. Paşinyan'ın son videosunda eşyalarını topladığı anlar yer aldı. Hazırlıklarını tamamlamaya çalışan Ermenistan Başbakanı, bu sırada eline aldığı bir muzu ceketinin cebine yerleştirdi. Günlük yaşamından sıradan bir anı gösteren Paşinyan'ın bu hareketi, görüntünün en dikkat çekici ayrıntısı oldu. Ermenistan Başbakanı'nın resmi bir zirve için bulunduğu Türkiye'den bu tür görüntüler yayınlaması da ziyaretinin farklı bir yönünü ortaya koydu.

DAHA ÖNCE ÇAY İÇTİĞİ ANLARI YAYINLAMIŞTI

Nikol Paşinyan, Türkiye ziyaretinden daha önce de günlük yaşamına ilişkin görüntüler yayınlamıştı. Ermenistan Başbakanı, Antalya'da bulunduğu sırada çay içtiği anları takipçilerine göstermişti. Son videosunda ise bu kez eşyalarını toplarken kamerasını açtı. Çay içtiği görüntülerin ardından ceketinin cebine muz koyduğu anları yayınlayan Paşinyan, Türkiye ziyaretinden kesitler aktarmayı sürdürdü.

Paşinyan Türkiye'den yeni görüntü yayınladı! Cebine muz koydu

DÜNYA LİDERLERİ ANTALYA'DA BULUŞTU

Paşinyan'ın Türkiye'ye geliş nedeni, Antalya'da düzenlenen COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı oldu. Türkiye, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona ev sahipliği yapıyor. Antalya'daki konferans kapsamında devlet ve hükümet temsilcileri ile uluslararası kuruluşların yöneticileri bir araya geliyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenen COP31'de, iklim değişikliğiyle mücadele ve ülkeler arasındaki iş birliği ele alınıyor. Konferans, iklim sorununa yönelik uluslararası çalışmaların değerlendirildiği önemli toplantılar arasında bulunuyor. Türkiye de organizasyona ilk kez ev sahipliği yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıklamasına göre Antalya'daki COP31 Zirvesi'ne 6 kıtadan 95 ülke ve 7 uluslararası kuruluş lider düzeyinde katılım sağladı.

Paşinyan Türkiye'den yeni görüntü yayınladı! Cebine muz koydu
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