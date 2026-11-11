Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci'nin kadroda neden olmadığını açıkladı - Son Dakika
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Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci'nin kadroda neden olmadığını açıkladı

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Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci\'nin kadroda neden olmadığını açıkladı
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Sergen Yalçın, İrfan Can Kahveci\'nin kadroda neden olmadığını açıkladı
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Belçika maçıyla A Milli Takım'daki ilk sınavına çıkacak Sergen Yalçın, İzmir'deki basın toplantısında İrfan Can Kahveci'nin aday kadroya çağrılmamasına açıklık getirdi. Kahveci'nin geniş kadroda yer aldığını söyleyen Yalçın, bazı bölgelerde yığılma olduğunu belirterek oyuncuları tribünde oturtmak istemediğini ifade etti. Yalçın, karşılaşmada Enes Ünal ve Ferdi Kadıoğlu'nun ilk 11'de başlayacağını da duyurdu.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 5. maçında yarın İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın, bütün planlarını galibiyet üzerine yaptıklarını söyledi.

Yalçın, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ay-yıldızlı ekibin başında ilk maçına çıkacağını belirten Sergen Yalçın, "Heyecanlıyız. İlk milli maçımıza çıkacağız. Burada olmak çok değerli. Sorumluluklarımız çok fazla. Bunun bilincindeyiz. İyi hazırlandık. Ufak tefek dokunuşlar yapmaya çalıştık. Zeki'nin yarın maça başlama ihtimali çok zor. Sakatlıktan çıkan 3-4 oyuncumuz var. Belli bölümlerde onları da kullanacağız. İnşallah iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Belçika karşılaşmasının gruptaki durumları açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan 54 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Gruptaki durumumuz ortada. Play-out oynama durumumuz var. Çocukların hepsi maça konsantre. İyi hazırlandık. Bütün planımızı kazanmak üzerine yaptık. Mutlaka 3 puan almamız lazım. Bu grupta kalmak da çok önemli. Böyle takımlarla oynadığımızda seviyemizi daha net görebiliyoruz. Uzun vadeli planlar yapıyoruz. Santrforumuz yanımızda. Yarın maça Enes Ünal başlayacak. Buraya gelmemizin sebebi Türk futbolunu yukarıya çıkarmak, iyi oyunlar oynamak ve takdir toplamak. Bazı şeyleri değiştirmek çok kolay değil. Beraber bir şeyler yapmak istiyoruz. Hepsi çok karakterli çocuklar. Burada başarılı olmamak için hiçbir sebep yok. Çok güzel yerlere gelecek bir kadromuz var. Bunu yapmaya çalışıyoruz."

İRFAN CAN KAHVECİ SORUSUNA YANIT

Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci'nin aday kadroya alınmamasına ilişkin şu görüşleri paylaştı:

"İrfan Can Kahveci, bizim geniş kadromuzda bulunan bir oyuncu. Onunla beraber üzülen 25 oyuncu daha var. Bireysel algılamayalım. Bunu uygun gördük. Buna da saygı duyulmasını bekliyoruz. İrfan Can, her zaman bizim milli takımın oyuncusu. Performansı iyiye gidiyor. İnşallah onu da buraya alırız. Hiç kimseye karşı art niyetim yok. Bazı bölgelerde yığılmalar oluyor. Hepsini alamıyoruz. Milli takım oyuncusunu kadroya alıp tribünde oturtmak istemiyorum."

ARDA OKAN PROSEDÜRE TAKILDI

Yalçın, Göztepe'de görev yapan Arda Okan Kurtulan'ın prosedür gereği aday kadroya dahil edilemediğini kaydetti.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un konuyla ilgili açıklamalarının kendisini ilgilendirmediğini aktaran 54 yaşındaki çalıştırıcı, "Arda Okan, prosedür gereği milli takımda oynayamıyor. Bunu biz de bilmiyorduk. Bu herhalde süre gerektiriyor. Arda Okan kadromuzda vardı, alacaktık ama prosedür gereği oynayamıyor. Aday kadroya alamadık. Kendisini arattırdık. Dilekçe yazması ve işlemleri başlatması gerekiyor. Bu, kısa dönemde yetişmiyor. Geniş havuzda yer alan bir oyuncu. Uygun olursa takımımızda her zaman olur." değerlendirmesinde bulundu.

Aday kadro tercihlerine ilişkin de konuşan Sergen Yalçın, 50'nin üzerinde futbolcunun yer aldığı bir havuza sahip olduklarını söyledi.

Milli takımda belirli bir oyuncu grubunun bulunduğunu anlatan deneyimli teknik adam, "Kadro seçiminde bazı değişiklikler yaptık. 50'nin üzerinde bir oyuncu havuzumuz var. Kemikleşmiş bir milli takım kadrosu var. Yüzde 80'i buraya gelen oyuncular. Yüzde 20'si performansa göre değişebilir. Genç oyuncular aldık. Onlara da buraya gelebileceklerinin mesajını veriyoruz. Aday kadronun dışında kalan oyuncular tabii ki üzülüyorlar. Her Türk oyuncu milli takıma gelmek ister. Biz de kadro seçmek zorundayız. Başlayan grubun önemli olduğunu düşünüyorum. Maçı bitiren grubun daha önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

FERDİ KADIOĞLU YÜZDE 100 HAZIR

Sergen Yalçın, Ferdi Kadıoğlu'nun Belçika karşılaşmasında ilk 11'de forma giyeceğini belirtti.

Milli futbolcunun fiziksel durumunun iyi olduğunu aktaran Yalçın, "Ferdi Kadıoğlu yüzde 100 hazır. İngiltere'de takımında son maçta da kadrodaydı. Yarın maça başlayacak. Ferdi'yi olması gereken yerde göreceğiz." dedi.

Futbolcularla iletişimlerinin iyi olduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncularla diyaloglarımız iyi. Çok uzak değiliz, yakın temastayız. Sürekli fikir alışverişindeyiz. En ufak bir problemimiz yok. Hepsi pırlanta gibi çocuklar. Lütfen negatif haberler yapmayın. Bana istediğinizi yapabilirsiniz ama onlara bulaşmayın." şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın, Belçika maçında alınacak galibiyetin tüm Türkiye için önemli olduğunu kaydetti.

Başarıyı hep birlikte elde etmek istediklerini vurgulayan Yalçın, "Galibiyete benim ihtiyacım yok. Halkın, oyuncuların, herkesin ihtiyacı var. Hepimiz başarılı olmak istiyoruz. Mutlu olmak istiyoruz. Bir galibiyet alacaksak bunu hep beraber yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (3)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    İrfan Can artık bu saatten sonra milli takımda olmaz bir senedir kendi takımda oynamayan bir futbolcu 1-2 maç iyi oynadı diye milli takım giremez Sergen iyi yapmış milletin ağzı ı çuval değil herkes konuşuyor boş ver bu milleti 1 2 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    ersin destanogllu niye var o zaman ? 1 0
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    ersin bir senedir top mu oynadi da cagrildi ? birakin bu isleri 1 0
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