Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor - Son Dakika
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Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor

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Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
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14 yorum

Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında maaşlarına yapılacak artışa çevrilirken, SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,62 oranında enflasyon farkı beklediğini belirten Karakaş, seyyanen zam yerine en fazla yüzde 5 civarında oransal bir refah payı verilebileceğini öngördü. Karakaş, asgari ücretin ise 36 bin 500 TL seviyesine çıkabileceğini söyledi.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ocak ayında maaşlarına yapılacak artışa çevrildi. Zam beklentileri yakından takip edilirken, emekli maaşlarına yönelik yeni değerlendirmeler de gündeme geliyor. Özellikle enflasyon farkına ilave bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, emeklilerin alım gücünü artırmaya yönelik olası düzenlemeler tartışılıyor.

TGRT Haber canlı yayınına katılan Türkiye gazetesi yazarı ve SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş, emekli zammının nasıl şekillenebileceğine ilişkin öngörülerini paylaştı. Özellikle ek zam ve zam oranına ilişkin konuşan Karakaş, seyyanen artış yerine oransal bir refah payı verilmesi ihtimaline dikkat çekti.

"YÜZDE 10,62 ORANINDA BİR GÜNCELLEME BEKLİYORUZ"

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon kaynaklı maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karakaş, herhangi bir ek iyileştirme yapılmaması halinde ortaya çıkabilecek oranları açıkladı. Karakaş, "SSK ve Bağkur emeklilerine %10.62 oranında bir güncelleme bekliyoruz. Bakın zam demiyorum güncelleme. Yani kayıpların telafisi, enflasyon farkı diyelim. Memur ve memur emekleri ise %8.56. Yani bunlar herhangi bir iyileştirme olmadığı takdirde olan rakamlar." ifadelerini kullandı.

"EK ZAM SEYYANEN DEĞİL ORANSAL OLACAK"

Emeklilere yapılabilecek ek zammın seyyanen değil, oransal olacağını öngören Karakaş, bütçe üzerinden yaptığı hesaplamaları da paylaştı. Seyyanen artışın maliyetinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Karakaş, tüm emeklilere eşit tutarda zam yapılması halinde ayrılan kaynağın kısa sürede tükeneceğini savundu.

Karakaş, şu ifadeleri kullandı: "Seyyanen zammın maliyetini hesapladım. Bütçede SGK'ye ayrılan bütçe toplam 2 trilyon 266 milyar 365 milyon 277 bin. Eğer 15.000 TL bir seyyanen zam olursa bu bütçe sadece 3 ay, eğer 10.000 TL bütün emeklere seyyanen zam verilirse bu bütçe sadece 4 ay 17 gün yetiyor. Eğer 5.000 TL verilirse bu bütçe sadece 9 ay 4 gün yetiyor. Ve bu verilen bütçede en iyi ihtimalle benim hesaplamalarıma göre 3.805 TL bütün emeklere istisnasız bir seyyanen zam verilebilir. Sadece 3.805 TL. Ancak zam maktu bir rakam olmayacak. Oransal bir refah payı olacak."

"EN FAZLA YÜZDE 5 CİVARINDA ARTIŞ YAPILABİLİR"

Ocak ayında emeklilere enflasyon farkının yanı sıra ek bir refah payı verilmesi ihtimalini de değerlendiren Karakaş, bu artışın beklentilerin altında kalabileceğini belirtti. Emeklilerin maaşlarında önemli bir iyileştirme beklediğini ancak ortaya çıkacak tablonun hayal kırıklığı yaratabileceğini ifade etti. Karakaş, "Yılbaşına geldiğimiz zaman emekliler kesinlikle hayal kırıklığına uğrayacak. Şunu söyleyecekler bakın yüzde 10 civarı bir enflasyon var. Biz yüzde 5 fazlasını vereceğiz. Dolayısıyla yine emeklinin dişinin kovuğunu doldurmayacak. Benim öngörüm en fazla %5 civarında yılbaşında bir oransal artış yapabilirler." dedi.

Karakaş'ın tahminine göre emeklilere yapılabilecek ek iyileştirme, sabit bir tutar yerine maaşlara belirli bir oranda yansıtılacak. Ancak söz konusu oranlar henüz kesinleşmiş değil ve resmi bir zam kararı niteliği taşımıyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 36 BİN 500 TL TAHMİNİ

Emekli maaşlarının yanı sıra asgari ücret zammına ilişkin beklentilerini de açıklayan Karakaş, yeni yılda yüzde 30 civarında bir artış öngördüğünü belirtti. İşveren maliyetlerine de dikkat çeken Karakaş, asgari ücret desteğiyle işverenlerin rahatlatılabileceğini ifade etti. Karakaş, "Asgari ücretin işverene maliyeti 53.137. Benim yaptığım hesaplamalara göre asgari ücret 36.500 TL civarı bir rakam olacak. Yüzde 30 gibi bir zam bekliyorum. Asgari ücret desteği ile işveren rahatlatılacak." ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarına yapılacak artışın kesin oranı, yılın son enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Enflasyon farkına ek olarak refah payı verilip verilmeyeceği ise alınacak kararlara bağlı olacak.

Okurların en beğendiği yorum

“Emekliye galiba para yine kalmamış bu seferde NASİHAT verilecek gibi”

Tüm yorumlar (14)
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    Yorumlar (14)

  • metin kalkan metin kalkan:
    Emekliye galiba para yine kalmamış bu seferde NASİHAT verilecek gibi 11 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    yok 30 bin 40 bin derken şimdi 3 bin TL verip geçecekler herhalde. nabız yoklamaya başlandı önce hazırlık halkı hazırlama yoklaması yapılıyor 8 0 Yanıtla
  • sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    ne zam ama 3 bin lira fazla sadece 5 0 Yanıtla
  • Sait Kurt Sait Kurt:
    zam yoksa oy da yok 5 0 Yanıtla
    Fatih4510 Fatih4510:
    Vermezsen çok üzülürler. 0 1
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Alsınlar %5 i gerisini yazmaya gerek yok. 4 0 Yanıtla
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