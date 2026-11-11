Sadece 1 dakika oynadı! Galatasaray'da ayrılık kapıda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sadece 1 dakika oynadı! Galatasaray'da ayrılık kapıda

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Sadece 1 dakika oynadı! Galatasaray\'da ayrılık kapıda
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Sadece 1 dakika oynadı! Galatasaray\'da ayrılık kapıda
Haber Videosu

Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Kaan Ayhan, devre arasında takımdan ayrılabilir. Sarı-kırmızılı yönetimin, durumundan memnun olmayan 32 yaşındaki futbolcuya kulüp bulması halinde ayrılık konusunda kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesinde Kaan Ayhan'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla yeterince süre alamayan deneyimli futbolcunun, yaşadığı durumdan memnun olmadığı ve ayrılığı düşündüğü öğrenildi.

GALATASARAY AYRILIĞA KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Sarı-kırmızılı yönetimin, takımdan ayrılmayı düşünen Kaan Ayhan'a yeni bir kulüp bulması halinde kolaylık sağlayacağı belirtildi. Böylece 32 yaşındaki futbolcunun devre arasında Galatasaray'a veda etme ihtimali ortaya çıktı.

Sadece 1 dakika oynadı! Galatasaray'da ayrılık kapıda

BU SEZON SADECE 1 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'da bu sezon istediği forma şansını bulamayan Kaan Ayhan, yalnızca 1 karşılaşmada görev aldı ve sahada 1 dakika kaldı. Deneyimli futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple mevcut sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcuGalatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
GalatasarayKaan AyhanSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • kmkmrkrlrk kmkmrkrlrk:
    çok oynamış 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Dizi setini basıp haraç istediler “Boğazınızı keseriz“ Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz"
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
AK Parti’den Şahap Kavcıoğlu’nun istifasına ilk yorum AK Parti'den Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına ilk yorum
Devletin en kritik kurumu DDK’nın eski başkanı Yunus Arıncı’yla ilgili rüşvet iddiası Aldığı paraya bakın Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
7 gündür aranmadık yer bırakmadılar 70 yaşındaki kadından acı haber geldi 7 gündür aranmadık yer bırakmadılar! 70 yaşındaki kadından acı haber geldi
Görüntü Türkiye’den Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
17:50
Evin temelini kazarken servet buldular
Evin temelini kazarken servet buldular
17:38
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber Tüm dengeler değişti
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
17:37
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
16:45
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
16:16
Görüntü Türkiye’den Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
15:52
Devletin en kritik kurumu DDK’nın eski başkanı Yunus Arıncı’yla ilgili rüşvet iddiası Aldığı paraya bakın
Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın
15:31
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 18:26:38. #7.13#
SON DAKİKA: Sadece 1 dakika oynadı! Galatasaray'da ayrılık kapıda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android