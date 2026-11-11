Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti

ABD’de açıklanan enflasyon verisinin ardından ons altında yaşanan sert düşüş, uluslararası bankaları tahminlerini güncellemeye yöneltti. İç piyasada ise gram altın, önceki günün kayıplarının ardından sınırlı bir toparlanma gösterdi.

ENFLASYON VERİSİ ALTINI SARSTI

Altın fiyatları, 10 Kasım’da açıklanan ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle düşüşe geçti. Ons altındaki yüzde 2,13'lük kaybın etkisiyle gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında da yaklaşık yüzde 2 değer kaybı yaşandı. Pazartesi sabahı 6 bin 600 liranın üzerinde işlem gören gram altın, veriyle birlikte hızlı bir geri çekilme yaşadı.

DEV BANKA TAHMİNİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Standard Chartered, sert geri çekilmeye rağmen ons altının 4 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Ancak banka, ekonomik koşullar ve para politikasına ilişkin belirsizlikler nedeniyle ons altın için 3 aylık tahminini 4 bin 350 dolara, 12 aylık hedefini ise 4 bin 700 dolara düşürdü. Revizyonun, bankanın altına yönelik uzun vadeli olumlu beklentisinden vazgeçtiği anlamına gelmediği belirtiliyor.

FED’DEN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

Bankanın öngörülerine göre ABD Merkez Bankası (Fed), aralık ayında ve 2027'nin ilk yarısında faiz artırımına gidebilir. Politika faizinin gelecek yıl yüzde 4,25-4,50 aralığında zirve yapması, 2027'nin ikinci yarısında ise yeniden düşüş sürecine girmesi bekleniyor. Faiz getirisi sağlamayan altın, yüksek faiz ortamında genellikle baskıyla karşılaşıyor.

3 BİN 886 DOLAR UYARISI

Standard Chartered, ekim ayının sonunda yayımladığı analizde ons altında kısa vadeli düşüş risklerine dikkat çekmişti. Bu değerlendirmeye göre ons altının 4 bin doların altına inmesi halinde 3 bin 886 dolar civarındaki destek bölgesi kritik önem taşıyor. Bu seviyenin de kırılması durumunda satış baskısının derinleşebileceği ifade ediliyor.

PETROL FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Bankanın değerlendirmesinde petrol fiyatları ile küresel enflasyon arasındaki ilişki de öne çıkıyor. İran’daki savaşla yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırdığı, bunun da merkez bankalarını faiz indirimlerini ertelemeye ya da faiz artırımına yöneltebileceği belirtiliyor. Bu durum altın üzerinde çift yönlü etki yaratabiliyor: Enflasyon kaygısı güvenli liman talebini artırırken yüksek faiz beklentisi fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

YÜKSELİŞ İÇİN 3 ŞART

Standard Chartered’ın değerlendirmesine göre ons altında yeni bir yükseliş dalgası için 3 temel gelişme öne çıkıyor:

Doların zayıflaması: Doların değer kaybetmesi, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirebilir.

Merkez bankalarının alımları: Özellikle gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezervlerini altınla çeşitlendirmeyi sürdürmesi, uzun vadeli talebi destekleyebilir.

Faiz ve enflasyon beklentilerinin değişmesi: Petrol fiyatlarının gerilemesiyle enflasyon baskısının azalması ve Fed’in gevşemeye yönelmesi, altına yeniden ivme kazandırabilir.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın, 11 Kasım’da yeniden 4 bin 60 doların üzerine çıktı. Kapalıçarşı’da saat 15.18 itibarıyla güncel fiyatlar şöyle:

Gram altın: Alış 6.498 TL, Satış 6.563 TL

Çeyrek altın: Alış 10.635 TL, Satış 10.700 TL

Piyasada sabah saatlerinde öne çıkan diğer fiyatlar ise şöyle:

Yarım altın: Satış yaklaşık 21.400 TL

Tam altın: Alış 42.622 TL, Satış 42.842 TL

Cumhuriyet altını: Satış 43.987 TL

GÖZLER FED’İN ARALIK KARARINDA

Altın piyasasında önümüzdeki dönemin en kritik gündem maddesi, Fed’in aralık ayındaki faiz kararı olacak. ABD’den gelecek yeni enflasyon verileri, petrol fiyatlarındaki seyir ve dolar endeksinin hareketi yakından izleniyor.

KÜÇÜK YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Standard Chartered’ın revizyonu, kısa vadede altında dalgalanmanın sürebileceğine işaret ediyor. Bankanın uzun vadeli hedefi ise yükseliş potansiyelinin tamamen ortadan kalkmadığı görüşüne dayanıyor. Ancak bu hedefler bir garanti değil; bankanın varsayımlarına dayanan bir tahmin niteliği taşıyor.

Türkiye’deki yatırımcı açısından gram altının fiyatı, yalnızca ons altına değil dolar/TL kuruna da bağlı. Örneğin dolar kurunun bugünkü seviyede (yaklaşık 50,25 TL) sabit kalacağı varsayımıyla, ons altının bankanın 12 aylık hedefi olan 4 bin 700 dolara çıkması, gram altının teorik olarak 7 bin 590 lira civarına karşılık gelmesi anlamına geliyor. Kurdaki her değişim bu hesabı doğrudan etkiliyor.

Küçük yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir diğer konu, alış ve satış fiyatı arasındaki fark. Kapalıçarşı fiyatlarına göre bugün gram altında bu fark yaklaşık 65 lira, yani yüzde 1 civarında. Çeyrek ve tam altın gibi ziynet altınlarında ise kuyumcu işçilik farkı nedeniyle alış-satış makası daha geniş olabiliyor. Bu nedenle kısa sürede alıp satma, fiyat değişmese bile kayba yol açabiliyor.

Uzmanlar, ani düşüş ve yükselişlerin yaşandığı dönemlerde birikimin tamamını tek seferde tek bir araca yatırmak yerine vade, risk ve ihtiyaçların birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.