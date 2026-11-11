Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı - Son Dakika
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Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı

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Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
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2 yorum
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Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
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MasterChef Türkiye ve Yemekteyiz yarışmalarıyla tanınan, daha sonra hayvanlara yönelik işkence olaylarıyla tepki çeken Murat Özdemir, uzun bir aranın ardından Şırdancı Mehmet'in mekanında görüntülendi. Şırdancı Mehmet'in "MasterChef yarışmacısı bugün misafirimiz oldu, ismini tanıdınız mı?" notuyla yaptığı paylaşım, Özdemir'in geçmişte karıştığı olayları yeniden hatırlattı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye ve Yemekteyiz programlarıyla tanınan Murat Özdemir, yarışmaların ardından karıştığı olaylarla adından söz ettirmişti. Hayvanlara yönelik işkence görüntüleri nedeniyle büyük tepki çeken Özdemir, uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı.

ŞIRDANCI MEHMET'İN MEKANINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Bir dönem lokma ve pilav satarak geçimini sağlayan Murat Özdemir'in son adresi Şırdancı Mehmet'in mekanı oldu. Özdemir'i ağırlayan Şırdancı Mehmet, birlikte çekilen görüntüleri "MasterChef yarışmacısı bugün misafirimiz oldu, ismini tanıdınız mı?" ifadeleriyle yayımladı. Görüntüleri izleyen bazı kullanıcılar, Özdemir'in geçmişte hayvanlara yönelik gerçekleştirdiği işkenceleri hatırlatarak tepki gösterdi.

Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı

KEDİLERE İŞKENCEDEN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Daha önce bir papağana işkence ettiği görüntülerle tepki çeken Murat Özdemir, ilerleyen yıllarda sokak kedilerine yönelik şiddet olayıyla da yargılanmıştı. İstanbul'da kedilerin üzerine asit dökerek zarar verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Özdemir, 10. Yargı Paketi kapsamında tahliye edilmişti.

Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı

Özdemir, geçmişte polislere rüşvet teklif ettiği görüntüler ve gözaltına alınmasıyla da haber olmuştu. Uzun süredir gözlerden uzak olan eski yarışmacının yeniden görüntülenmesi, geçmişteki olayların tekrar konuşulmasına neden oldu.

Murat ÖzdemirMasterChefTürkiyeMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (2)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    haber olmak istiyor işe yaramaz adam siz de haber yapınca amacına ulaşıyor 0 0
  • dervis koc dervis koc:
    İkisi de birbirinden iğrençler. Bunların elinden yemek yiyenin.... 0 0
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