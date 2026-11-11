COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı - Son Dakika
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COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı

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COP31\'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı
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COP31\'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi’nde, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’yı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı. Erdoğan ile Lula’nın karşılamada kucaklaşması dikkat çekti. 25 Ekim’deki seçimin ikinci turunu kazanarak 4. kez devlet başkanı seçilen Lula’yı, Erdoğan bugün yaptıkları görüşmede seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Antalya’daki COP31 Liderler Zirvesi’nde liderleri karşılama töreninde samimi görüntüler ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferinin ardından bir araya geldiği Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile kucaklaştı.

ERDOĞAN VE GUTERRES KARŞILADI

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlendi. Zirveye katılan liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı. 

COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres (solda) ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva (ortada)

Karşılamaya gelen Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile Erdoğan’ın kucaklaştığı anlar objektiflere yansıdı.

COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı

Lula da Silva'nın karşılaşma boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini bırakmadığı da objektiflere yansıdı.

SEÇİM ZAFERİ İÇİN TEBRİK

Erdoğan, 11 Kasım’da Antalya’da Lula da Silva ile ikili görüşme de gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığının açıklamasına göre görüşmede Türkiye-Brezilya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Lula’yı seçim başarısından dolayı tebrik etti ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin gelecek yıl 100. yılına ulaşacağını hatırlattı.

COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı

COP30'DAN COP31'E

Geçen yıl COP30'a ev sahipliği yapan Brezilya’nın lideriyle görüşmesinde iklim müzakerelerine de değinen Erdoğan, Brezilya’nın COP30 Başkanlığı sürecinde kat ettiği mesafeyi Türkiye olarak ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti. Erdoğan, COP31'i alınan kararların uygulamaya geçirilmesine odaklanan bir konferans olarak tasarladıklarını ifade etti.

COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı

İLK TURDA GERİDEYDİ, İKİNCİ TURDA KAZANDI

Brezilya’da 25 Ekim’de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu, İşçi Partisi (PT) adayı ve görevdeki Devlet Başkanı Lula da Silva kazandı. Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) açıkladığı sonuçlara göre Lula, 64 milyon 256 bin 232 oyla yüzde 51,79 oranında destek aldı. Rakibi Liberal Parti (PL) adayı Senatör Flávio Bolsonaro ise yüzde 48,21'de kaldı.

4 Ekim’deki ilk turda Bolsonaro yaklaşık yüzde 47 ile önde bitirmiş, Lula yüzde 45,16 ile ikinci olmuştu. Hiçbir aday yüzde 50'yi aşamadığı için seçim ikinci tura kalmıştı.

COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı

DÖRDÜNCÜ KEZ DEVLET BAŞKANI

Lula, bu sonuçla Brezilya’da askeri yönetimin sona ermesinden bu yana ilk turu ikinci sırada bitirip ikinci turu kazanan ilk aday oldu. 2022'de Jair Bolsonaro’yu yenerek üçüncü kez göreve gelen Lula, bu kez eski devlet başkanının oğlu Flávio Bolsonaro karşısında zafer kazanarak ülkeyi 4. kez yönetme hakkı elde etti. Lula, seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada bu görev süresinin sonunda yeniden aday olmayacağını açıkladı. Flávio Bolsonaro ise sonuçları tanımadığını duyurdu.

ZİRVE 12 KASIM’A KADAR SÜRECEK

Antalya’da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen COP31 kapsamındaki Liderler Zirvesi, 11 ve 12 Kasım’da devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor.

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