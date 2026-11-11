Anneye sürpriz hazırlığı faciayla sonuçlandı! Çocukların korku dolu anları kamerada - Son Dakika
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Anneye sürpriz hazırlığı faciayla sonuçlandı! Çocukların korku dolu anları kamerada

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Anneye sürpriz hazırlığı faciayla sonuçlandı! Çocukların korku dolu anları kamerada
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Anneye sürpriz hazırlığı faciayla sonuçlandı! Çocukların korku dolu anları kamerada
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İstanbul Sultangazi’de çalışan annesine sürpriz yapmak istediği öne sürülen 10 yaşındaki Hayrunnisa’nın ocakta unuttuğu yağın alev alması sonucu evde yangın çıktı. 12 yaşındaki ağabeyi Muhammet Mustafa’nın 112'yi araması üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İki kardeş yara almadan kurtulurken, dairede büyük çapta hasar oluştu. Çocukların yaşadığı korku dolu anlar evdeki çocuk kamerasına yansıdı.

Sultangazi’de evde yalnız olan 2 kardeş, mutfakta başlayan yangında büyük panik yaşadı. Ocakta unutulan yağın alev aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Anneye sürpriz hazırlığı faciayla sonuçlandı! Çocukların korku dolu anları kamerada

OCAKTA UNUTULAN YAĞ ALEV ALDI

50. Yıl Mahallesi’ndeki bir binanın giriş katında bulunan dairede 5 Kasım Perşembe günü saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre anneleri işteyken okuldan eve gelen 10 yaşındaki Hayrunnisa, annesine sürpriz yapmak için yemek hazırlamak istedi. Ocağa yağ koyan çocuk, ardından televizyon izlemek için odaya geçti. Ocakta unutulan yağın alev almasıyla mutfakta yangın başladı.

Anneye sürpriz hazırlığı faciayla sonuçlandı! Çocukların korku dolu anları kamerada

112'DEN YARDIM İSTEDİ

Bu sırada marketten dönen 12 yaşındaki ağabeyi Muhammet Mustafa’nın eve gelmesiyle çocuklar yangını fark etti. Muhammet Mustafa, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Anneye sürpriz hazırlığı faciayla sonuçlandı! Çocukların korku dolu anları kamerada

İKİ KARDEŞ YARA ALMADAN KURTULDU

Yangında kardeşler yara almadan kurtulurken, dairede büyük çapta hasar oluştu.

Anneye sürpriz hazırlığı faciayla sonuçlandı! Çocukların korku dolu anları kamerada

PANİK ANLARI ÇOCUK KAMERASINDA

Yangının başladığı ve kardeşlerin korku dolu anlar yaşadığı dakikalar, evdeki çocuk kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mutfakta başlayan yangının ardından Hayrunnisa’nın pencereyi açtığı, eve gelen Muhammet Mustafa’nın ise 112'yi arayarak yardım istediği anlar ve yaşanan panik yer aldı.

Anneye sürpriz hazırlığı faciayla sonuçlandı! Çocukların korku dolu anları kamerada
Kaynak: DHA
SultangaziİstanbulİtfaiyeGüncelÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (2)

  • Tuncay Aydın Tuncay Aydın:
    Bu süpriz filan saçma sapan işler, özendirmeyin kimseyi, anaya babaya insan gibi davransalar yeter, illa hediye aldım hazırlık yaptım filan boş iş 0 1 Yanıtla
  • Mustafa Avcı Mustafa Avcı:
    arka plandan televizyon sesine dikkat edin resmen metafizik bi varlık yangını çıkartmış 0 0 Yanıtla
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