Serdal Adalı\'dan Talisca\'yı bekleyenlere kötü haber

Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi yaklaşırken eski yıldız Anderson Talisca'nın yeniden siyah-beyazlı formayı giyebileceği iddiaları ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin eylül ayı başında Al-Jazira'ya gönderdiği Brezilyalı futbolcunun Türkiye'ye geri dönebileceği konuşulurken Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

"TALISCA BİZİM GÜNDEMİMİZDE YOK"

Gazeteci Serdar Sarıdağ'a konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Anderson Talisca'nın transferine ilişkin iddiaları değerlendirdi. Brezilyalı yıldızın yeniden siyah-beyazlı takıma dönebileceği yönündeki haberleri yalanlayan Adalı, "Hayır, Talisca bizim gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Adalı'nın bu açıklamasıyla birlikte Beşiktaş'ın Talisca'yı yeniden kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu yönündeki iddialar da karşılık bulmamış oldu.

FENERBAHÇE'DEN AL-JAZIRA'YA TRANSFER OLMUŞTU

Anderson Talisca, eylül ayının başında Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Jazira'ya transfer olmuştu. Brezilyalı futbolcunun kısa süre içerisinde yeniden Türkiye'ye dönebileceği iddiaları gündeme gelirken eski takımı Beşiktaş'ın da oyuncuyla ilgilendiği öne sürülmüştü.

Ancak Serdal Adalı'nın açıklaması, siyah-beyazlı yönetimin mevcut transfer planlamasında Talisca'ya yer vermediğini ortaya koydu.

BEŞİKTAŞ'TA 51 GOLE KATKI SAĞLAMIŞTI

Anderson Talisca, 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giymiş ve siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı isimlerden biri olmuştu. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta çıktığı 80 karşılaşmada 37 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti.

Toplam 51 gole doğrudan katkı sağlayan Talisca'nın yeniden Beşiktaş'a dönebileceği iddiaları, Serdal Adalı'nın açıklamasıyla şimdilik gündemden düşmüş oldu.