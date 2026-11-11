İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "7 şart yerine getirilmezse..." - Son Dakika
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İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "7 şart yerine getirilmezse..."

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İran\'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "7 şart yerine getirilmezse..."
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı’nın Tahran yönetiminin öne sürdüğü 7 şart yerine getirilene kadar açılmayacağını bildirdi. ABD’den şartlara açık ve net yanıt beklediklerini ancak henüz bir yanıt gelmediğini söyleyen Rızai, Washington ile herhangi bir müzakere yürütmediklerini öne sürdü.

İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını ABD’nin Tahran’ın belirlediği 7 şarta yanıt vermesine bağladı. Rızai, ABD’nin müzakerelerin sürdüğü yönündeki açıklamalarının ekonomik baskıyı hafifletmeye yönelik olduğunu savundu.

WASHINGTON’DAN YANIT BEKLENİYOR

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ülke basınına yaptığı değerlendirmede ABD’den İran’ın şartlarına açık ve net yanıt vermesini istediklerini belirtti. Rızai, Washington yönetiminin şimdiye kadar bu yönde bir yanıt sunmadığını kaydetti.

“HİÇBİR GÖRÜŞME DEVAM ETMİYOR”

ABD’nin müzakerelerin devam ettiği yönündeki açıklamalarının ekonomik baskıyı azaltmak ve petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla yapıldığını iddia eden Rızai, “Hürmüz Boğazı, İran’ın belirlediği 7 şart yerine getirilinceye kadar yeniden açılmayacak. Amerikalılarla herhangi bir müzakere yürütmediğimizi ve Tahran ile Washington arasında hiçbir görüşmenin devam etmediğini özellikle belirtiyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıWashingtonDiplomasiPolitikaGüvenlikEkonomiTahranDünyaİranSon Dakika

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