İran\'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "7 şart yerine getirilmezse..."

İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını ABD’nin Tahran’ın belirlediği 7 şarta yanıt vermesine bağladı. Rızai, ABD’nin müzakerelerin sürdüğü yönündeki açıklamalarının ekonomik baskıyı hafifletmeye yönelik olduğunu savundu.

WASHINGTON’DAN YANIT BEKLENİYOR

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ülke basınına yaptığı değerlendirmede ABD’den İran’ın şartlarına açık ve net yanıt vermesini istediklerini belirtti. Rızai, Washington yönetiminin şimdiye kadar bu yönde bir yanıt sunmadığını kaydetti.

“HİÇBİR GÖRÜŞME DEVAM ETMİYOR”

ABD’nin müzakerelerin devam ettiği yönündeki açıklamalarının ekonomik baskıyı azaltmak ve petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla yapıldığını iddia eden Rızai, “Hürmüz Boğazı, İran’ın belirlediği 7 şart yerine getirilinceye kadar yeniden açılmayacak. Amerikalılarla herhangi bir müzakere yürütmediğimizi ve Tahran ile Washington arasında hiçbir görüşmenin devam etmediğini özellikle belirtiyorum” ifadelerini kullandı.