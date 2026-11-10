Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor

Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'de sezon başından bu yana eleştirilerin hedefi olan ve taraftarlarla arası gerilen Kerem Aktürkoğlu, son olarak A Milli Takım'a da çağrılmamıştı. Deneyimli oyuncu, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesine rağmen radikal bir karar aldı. Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonunda yeniden Avrupa'ya dönmeyi hedeflediği belirtildi.
Fenerbahçe’de sezon başından bu yana sergilediği performansla eleştirilerin odak noktası haline gelen ve sarı-lacivertli taraftarlarla arası gerilen Kerem Aktürkoğlu, geleceğine dair radikal bir karara imza attı. Son olarak A Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmeyerek bir şok daha yaşayan milli futbolcunun takımdaki geleceği netleşmeye başladı.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN GELMESİ DE İŞE YARAMADI
Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesi takımdaki birçok oyuncu için yeni bir sayfa anlamına gelse de Kerem Aktürkoğlu planlarını değiştirmemeyi tercih etti. Yaşadığı moral bozukluğu ve üzerindeki baskı nedeniyle zor günler geçiren deneyimli kanat oyuncusu, radikal bir adım atma kararı aldı.
HEDEFİ YENİDEN AVRUPA
Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Kerem Aktürkoğlu’nun sezon sonu itibarıyla Fenerbahçe’ye veda ederek kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi.
BENFICA PERFORMANSI
Galatasaray'dan transfer olduğu Benfica'da toplam 58 maça çıkan Kerem, 17 gol ve 13 asistlik performans sergilemeyi başarmıştı.
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