Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor

Fenerbahçe’de sezon başından bu yana sergilediği performansla eleştirilerin odak noktası haline gelen ve sarı-lacivertli taraftarlarla arası gerilen Kerem Aktürkoğlu, geleceğine dair radikal bir karara imza attı. Son olarak A Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmeyerek bir şok daha yaşayan milli futbolcunun takımdaki geleceği netleşmeye başladı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN GELMESİ DE İŞE YARAMADI

Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesi takımdaki birçok oyuncu için yeni bir sayfa anlamına gelse de Kerem Aktürkoğlu planlarını değiştirmemeyi tercih etti. Yaşadığı moral bozukluğu ve üzerindeki baskı nedeniyle zor günler geçiren deneyimli kanat oyuncusu, radikal bir adım atma kararı aldı.

HEDEFİ YENİDEN AVRUPA

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Kerem Aktürkoğlu’nun sezon sonu itibarıyla Fenerbahçe’ye veda ederek kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmek istediği öğrenildi.

BENFICA PERFORMANSI

Galatasaray'dan transfer olduğu Benfica'da toplam 58 maça çıkan Kerem, 17 gol ve 13 asistlik performans sergilemeyi başarmıştı.