Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı - Son Dakika
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Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı

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Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
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Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
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Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak maaş zammına çevrilirken, gazeteci Sinan Burhan'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Kulis bilgilerini paylaşan Burhan, en düşük emekli maaşının 33 bin ile 35 bin lira arasında olabileceğini belirterek, "35 bin rakamı da sürpriz olmaz" dedi. Burhan, en düşük memur emeklisi aylığı için ise 42-43 bin lira tahmininde bulundu.

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca emeklinin maaşlarına yapılacak zamla ilgili beklentiler artıyor. Ocak ayında açıklanacak enflasyon verileriyle zam oranlarının netleşmesi beklenirken, kulislerde refah payı ve en düşük emekli aylığına yönelik düzenleme senaryoları konuşuluyor. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında sendikalar ve bürokrasiyle yaptığı görüşmelerden edindiği bilgileri paylaşarak emeklilerin yeni yılda alabileceği maaşlara ilişkin rakam verdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 33-35 BİN LİRA

Sinan Burhan, emekli maaşlarına yüzde 10'luk enflasyon farkının yanı sıra refah payı da eklenebileceğini belirtti. En düşük emekli aylığının 33 bin ile 35 bin lira arasında olmasını beklediğini söyleyen Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Benim kendi kişisel kaynaklarımdan edindiğim bilgi, gerek işte sendikalarla görüşüyoruz, gerek bürokrasiyle görüşüyoruz, gerek yüzde 10 bu yıl enflasyon farkından kaynaklanan bir zamdan da bahsediliyor. İşte 23,5 en düşük emekli maaşı şu anki. Yeni düzenlemeyle benim edinmiş olduğum izlenim en alt sınır 33 bin ve 35 bin arasında emeklinin alacağı maaşı Sinan Burhan olarak ben edindiğim izlenim olarak söylüyorum. 35 bine yakın. 33 bin ve 35 bin."

"35 BİN LİRA OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"

En düşük emekli maaşının 33 bin liranın üzerine çıkabileceğini savunan Burhan, refah payının da zam hesabına dahil edileceğini öne sürdü.

Burhan, "En düşük 33 bin, üstünün de ben çok kuvvetli bir oranda görüleceğini söyleyebilirim. Bugünkü şartlarda 33 ila 35 bin arasında en düşük emekli maaşının olacağını düşünüyorum. Bir, yüzde 10'luk zam. Ayriyeten refah payı. Bakın refah payı diye bir kavramımız var. Refah payını da eklediğiniz zaman en düşük emekli maaşı, ilk defa buradan veriyoruz; 33 bin 35 bin arası olacak. Zam artı refah payı. Bu da en alt sınır olarak ben öngörüyorum." dedi.

"35 BİN RAKAMI DA SÜRPRİZ OLMAZ"

Kulislerden aldığı bilgilerin 35 bin liralık maaş ihtimalini güçlendirdiğini belirten Burhan, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara da dikkat çekti.

Burhan, "Bunun üstü olacağını da tahmin ediyorum ama nihayetinde beklentiyi yükseltmek gibi bir durumumuz olamaz. Ben burada sendikalardan, oradaki bürokrasiden, işverenden aldığım bilgi 33 bin ve 35 bin hatta 35 bin rakamı da sürpriz olmaz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bir emeklilik yılı ilan etmişti. Emeklinin durumu sıkıntıda. 17 milyon 100 bin emekli var. Burada hakikaten bu rakam fevkalade önemli." ifadelerini kullandı.

35 bin liralık maaşın mevcut en düşük aylığa göre yaklaşık yüzde 50'lik artış anlamına geleceğini söyleyen Burhan, söz konusu rakamların resmi bir açıklamaya dayanmadığını da vurguladı.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN 42-43 BİN LİRA TAHMİNİ

Sinan Burhan, memur emeklilerinin maaşlarına ilişkin beklentilerini de açıkladı. En düşük memur emeklisi aylığının yeni düzenlemeyle birlikte 42 bin ile 43 bin lira seviyesine yükselebileceğini öne sürdü.

Burhan, "Memur emeklisinin de minimum benim öngörmüş olduğum zammı söyleyeyim. Memur emeklisinin minimum zammı da 42 bin civarında olmasını bekliyorum. En düşük 42 - 43 bin, en düşük, minimum. Bazı memur emeklilerinin maaşı düşüktü. Onun da en düşük 42-43 bin civarında olmasını bekliyoruz memur emeklisinin." dedi.

RAKAMLAR HENÜZ RESMİLEŞMEDİ

Burhan, paylaştığı rakamların hükümet tarafından açıklanmış kesinleşmiş zam oranları olmadığının altını çizdi. Tahminlerinin sendikalar, bürokrasi ve diğer kaynaklarla yaptığı görüşmelerden edindiği izlenimlere dayandığını belirtti.

Emekli maaşlarına yapılacak zam ve olası refah payı düzenlemesine ilişkin resmi kararın önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

Emekli ZammıEkonomiMemurSon Dakika

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