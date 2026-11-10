Annesi Yeşilçam yıldızı, babası imparator! İşte kızları

Türk sinemasının sevilen isimlerinden Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde Tatlıses'in doğum gününü kutladı. Usta oyuncu, kızının yeni yaşını özel bir paylaşımla kutlarken kullandığı sevgi dolu ifadelerle dikkat çekti.

"AİLEMİZİN EN BÜYÜK ŞANSISIN"

Perihan Savaş, kızının doğum günü için yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İlk göz ağrım, bir tanem... Sen benim kolum kanadım, ailemizin en büyük şansısın. İyi ki varsın meleğim. İyi ki doğdun. Yeni yaşın sana gönlünden geçenleri getirsin."

ANNESİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü anne ve babasının aksine magazin dünyasından uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Melek Zübeyde Tatlıses, son görüntüsüyle de dikkat çekti. Melek Zübeyde'nin özellikle annesi Perihan Savaş'a olan benzerliği öne çıkarken, doğum günü vesilesiyle paylaşılan fotoğrafları da ilgi gördü.

İKİ ÜNLÜ İSMİN KIZI

Türk müziğinin "İmparator" lakaplı sanatçısı İbrahim Tatlıses ile oyuncu Perihan Savaş'ın kızı olan Melek Zübeyde, anne ve babasının şöhretine rağmen göz önünde yaşamamayı tercih ediyor.