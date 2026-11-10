Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu

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Mustafa Sarıgül\'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
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16 yorum

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün eski korumasının şok iddiaları sonrası gözlerin çevrildiği Aylin Kotil, cezaevinden avukatı aracılığıyla yaptığı ilk açıklamada Emir Sarıgül’ün balkona kapatıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak gündeme getirilen haberlerin magazinsel olduğunu söyledi.

Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturmada eski koruması B.Ö.D.'nün iddiaları sonrası gözlerin çevrildiği Aylin Kotil, avukatı Gözde Egemen aracılığıyla yaptığı açıklamada Emir Sarıgül ile ilgili balkona kapatılma iddiasını yalanlayarak konuların magazinsel olduğunu belirtti.

ESKİ KORUMADAN BOMBA İDDİALAR

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün eski koruması B.Ö.D.’nün “Mustafa Sarıgül’ün amacı cinsel birliktelik yaşarken kendisinin izleme isteğiydi. Bana Aylin Kotil ile cinsel birliktelik yaşamam yönünde tekliflerde bulundu. Almanya’da swinger partilerine katıldığını da kendisi anlattı” şeklindeki iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu açıklamaların ardından gözlerin çevrildiği Aylin Kotil, avukatı Gözde Egemen aracılığıyla dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Aylin Kotil - Mustafa Sarıgül

EMİR SARIGÜL İDDİASI 

Adli süreçlerin ve soruşturmanın ardından Emir Sarıgül’ün çocukken ıslak halde balkona kapatıldığı yönündeki iddia da yeniden gündeme taşındı. Konuya ilişkin haber ve söylentiler üzerine gazeteci Nagehan Alçı’ya açıklamalarda bulunan avukat Gözde Egemen, söz konusu iddiaları cezaevinde bulunan müvekkili Aylin Kotil’e sorduğunu aktardı.

Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Emir Sarıgül

"BALKONA KAPATILDIĞI İDDİASI GERÇEK DIŞI"

Cezaevinde bulunan Aylin Kotil, kamuoyuna ilk kez yaptığı açıklamada Emir Sarıgül’ün balkona kapatıldığı iddiasını net bir dille reddetti. Kotil, Emir Sarıgül’ün babaannesi tarafından büyütüldüğünü, kendisinin ise aileye daha sonra katıldığını ve bu süreçte doğal bir uyum sorunu yaşandığını anlattı.

Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Ömer Sarıgül - Aylin Kotil

"GÜNDEME GETİRİLENLER MAGAZİNSEL KONULAR"

Aylin Kotil, yürütülen soruşturmaların ve adli adımların ardından yeniden gündeme taşınan bu tür iddiaların magazinsel nitelikte konular olduğunu ifade etti.

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Okurların en beğendiği yorum

“AKP'nin en yaptığı şey birinin mahremini ortaya çıkarmak ve sonra da karalayıp yargılamaktır kendi pisliklerini görmezden gelirler”

Tüm yorumlar (16)
Mustafa SarıgülMilletvekiliEmir SarıgülAylin KotilErzincanGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (16)

  • Yüksel Yılmaz Yüksel Yılmaz:
    AKP'nin en yaptığı şey birinin mahremini ortaya çıkarmak ve sonra da karalayıp yargılamaktır kendi pisliklerini görmezden gelirler 12 30 Yanıtla
    ftaydin25.fa ftaydin25.fa:
    Akp'le ne alakası var.koruması akp,limi 21 4
    akil çelik akil çelik:
    Yüksel Yılmaz ortaya çikaran akp değil koruması sen korumasi olursan hiç bir mahremiyetini ortaya çıkarmassin 8 1
    Halis demir Halis demir:
    yüksel sarıgül ün yanına git mutlu et onu rezil. 7 2
    Hayri İzmir Hayri İzmir:
    emir Sarıgül Akp li mi ? Muhittin böcek ve oğlu Akp li mi ? Havluyla yakalanan uşak belediye başkanı Akp li mi ? Şimdi bunlar itiraf ediyor biz izliyoruz..Akp bunun neresinde 7 0
    Sabri İnce Sabri İnce:
    16 yaşında bir kız ile birlikelik nasıl mahremiyet oluyor ? 5 0
    Sait Kurt Sait Kurt:
    sen nasıl bir hayat yaşıyosun gevşek 0 0
  • Kerim Çetin Kerim Çetin:
    Özel hayat neden gece gündüz demeden haber yapıyor sunuz bu kimseyle ilgilendirmez sanki ülkede gğndem bitti bubamı ihtiyaçları var millet geçim derdinde fon fon cular ortaya çıknadı daha bu adamın donunu haber gerekli bizene kimene 9 6
  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Önceden Allah utandırmasın diye dua edilirdi. Sonunda dua kabul oldu. Artık kimse hiç bir şeyden utanmıyor. utanmadan açıkça yapacaklarını yapıyorlar. 10 0
  • teray avci teray avci:
    sarıgulu zerre sevmem .masum oldugunu ınadırmaz beni.ama haberler com muhalıf kanattan bırı oldumu dırek belatı haberler yada ıtıbarsızlastırma haberlerı yapar eger ıktıadara yakınsa hıc gormezden gelır yada ıcazet verırlerse haberı yapar...arada maske takar mesal bugn 10 kasımla doldurmus sayfasını .ne rezılsıniz .. bı durusunuz olsun 3 2
  • Umit Yıldırım Umit Yıldırım:
    Sende beyin var mı? 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu - Son Dakika
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