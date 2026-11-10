Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok - Son Dakika
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Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok

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Şeyhin devasa Hummer\'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
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12 yorum
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Şeyhin devasa Hummer\'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde "Gökkuşağı Şeyhi" olarak tanınan Hamad bin Hamdan Al Nahyan'ın 14 metre uzunluğundaki dev Hummer'ı dikkat çekiyor. Dört motorlu araçta mutfak, banyo ve yaşam alanı bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaklaşık 3 bin araçlık koleksiyona sahip olduğu belirtilen Şeyh Hamad bin Hamdan Al Nahyan'ın özel tasarım Hummer H1 X3'ü, alışılmış otomobil ölçülerini geride bırakıyor. Askeri arazi aracı Hummer'ın devasa boyutlara ulaştırılmış versiyonu, hem dış görünüşü hem de içindeki yaşam alanlarıyla adeta tekerlekli bir evi andırıyor.

14 METRE UZUNLUĞUNDA, İKİ KATLI BİNA YÜKSEKLİĞİNDE

Dev Hummer, 14 metre uzunluğu ve 6 metre genişliğiyle standart otomobillerin oldukça üzerinde ölçülere sahip. Yaklaşık iki katlı bir bina yüksekliğine ulaşan aracın altında devasa lastikler bulunuyor. Dört dizel motorla donatılan Hummer H1 X3, askeri araç görünümünü korurken sıra dışı boyutlarıyla öne çıkıyor.

İÇİNDE MUTFAK, BANYO VE YAŞAM ALANI VAR

Aracın en dikkat çekici özelliklerinden biri de iç tasarımı. Devasa Hummer'ın içerisinde yaşam alanı, mutfak ve banyo bulunuyor. Böylece dışarıdan askeri bir arazi aracını andıran H1 X3, içindeki donanımlarla bir evin sunduğu imkanları barındırıyor.

KOLEKSİYONUNDA YAKLAŞIK 3 BİN ARAÇ BULUNUYOR

"Gökkuşağı Şeyhi" lakabıyla tanınan Hamad bin Hamdan Al Nahyan'ın yaklaşık 3 bin araçlık bir koleksiyona sahip olduğu belirtiliyor. Farklı tasarımlara ve sıra dışı boyutlara sahip otomobillere ilgisiyle bilinen şeyhin dev Hummer'ı, koleksiyonunun en dikkat çekici parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

Okurların en beğendiği yorum

“İslam'ın en azılı düşmanı bu Firavun+Karûn karışımı ABD uşaklarıdır. Rabbim bunların düşürülüp gerçek ve samimi müslüman liderlerin gelmesini nasip etsin.”

Tüm yorumlar (12)
Birleşik Arap EmirlikleriOtomobilHummerDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (12)

  • R I R I:
    İslam'ın en azılı düşmanı bu Firavun+Karûn karışımı ABD uşaklarıdır. Rabbim bunların düşürülüp gerçek ve samimi müslüman liderlerin gelmesini nasip etsin. 22 0
  • Zırtapoz Zırtapoz:
    Bu nasıl bir görgüsüzlük bunu Müslümanlara nasıl açıklayacaksın 3 bin arabası varmış. Her hafta birine binsen ömrün yetmez be adam. Cahillik bu olsa gerek. 11 0
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Halkida ac yoksul fakir multecidir 1 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Arap halkida ac yoksul fakir multecidir 1 0 Yanıtla
  • muzaffer72uslu muzaffer72uslu:
    bununla cehenneme gider herhalde ?? 0 0 Yanıtla
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