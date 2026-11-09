İkiz kardeşler art arda öldü! Polis yarısı yenmiş sabunun peşinde

Kolombiya'nın Medellín kentinde yaşayan 33 yaşındaki ikiz kardeşler Linda Rosa ve Laura María García Hortúa, evlerinde fenalaştıktan sonra kaldırıldıkları hastanede dakikalar arayla hayatını kaybetti. Olay yerinde yarısı tüketilmiş el yapımı sabun ve uyku ilaçları bulundu. İki kardeşin ölümüne neyin yol açtığı araştırılıyor.

İKİ KARDEŞ YATAKLARINDA HAREKETSİZ BULUNDU

Olay, 7 Kasım Cumartesi günü Medellín'in San Javier bölgesindeki 20 de Julio Mahallesi'nde meydana geldi. Aile üyeleri, 33 yaşındaki ikiz kardeşleri evdeki yataklarında bitkin halde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaklaşık saat 16.30 sıralarında yaşanan olayda, kardeşlerin hayati belirtilerinin oldukça düşük olduğu fark edildi. Yakınları iki kadını taksiyle San Javier Ara Sağlık Birimi'ne götürdü. Ancak kardeşlerden biri hastaneye ulaşamadan yaşamını yitirdi. Diğer kardeş ise doktorların müdahalesine rağmen dakikalar sonra hayatını kaybetti.

Laura María García

EVDE YARISI TÜKETİLMİŞ SABUN VE İLAÇ ŞİŞELERİ BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinde, kardeşlerin yataklarının yakınında ilaç şişeleri ve kısmen tüketilmiş el yapımı sabun bulundu. Söz konusu bulgular, soruşturmanın merkezine yerleşti.

İlk değerlendirmelerde iki kardeşin uyku ve sakinleştirici etkili ilaçlarla birlikte el yapımı sabun tüketmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Ancak hangi maddeleri ne miktarda aldıkları ve bu maddelerin ölümlerine neden olup olmadığı henüz kesinleşmedi.

Linda Rosa García

SABUNUN İÇERİĞİ LABORATUVARDA İNCELENECEK

Soruşturmada en önemli başlıklardan biri de evde bulunan sabunun içeriği oldu. Uzmanlar, sabunun hangi maddelerden üretildiğini ve ölümcül olabilecek bileşenler içerip içermediğini belirlemek için inceleme yapacak.

Uyku ilaçlarının başka maddelerle birlikte alınmasının oluşturabileceği riskler de araştırılıyor. Polis ekipleri, evde alkol veya başka uyuşturucu madde bulunmadığını bildirdi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Kolombiya Ulusal Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'ne gönderilen Linda Rosa ve Laura María García Hortúa'nın cenazelerinde gerekli incelemeler yapılacak. Adli tıp uzmanları, hem ilaçların içeriğini hem de sabunun bileşenlerini değerlendirerek iki kardeşin ölüm nedenini ortaya çıkarmaya çalışacak.

Yetkililer, olayın kaza sonucu zehirlenme olup olmadığını veya başka bir durumun söz konusu olup olmadığını henüz açıklamadı. Soruşturma devam ediyor