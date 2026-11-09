Amedspor\'dan Galatasaray\'a telefon

Süper Lig ekibi Amedspor'un Başkanı Nahit Eren, HT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulunarak Galatasaray'ın maç sonu yaptığı paylaşımın ardından sarı-kırmızılı yöneticiler ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

''GALATASARAY'LA GÖRÜŞTÜK''

Nahit Eren, Galatasaray'ın maç sonunda yaptığı sosyal medya paylaşımına değinerek, "Galatasaray Spor Kulübü yönetimiyle görüştük. Yapılan görüşmede, söz konusu paylaşımın kamuoyunda tartışıldığı şekilde bir anlam veya gönderme taşımadığı, Galatasaray Kulübü'nün böyle bir niyetle paylaşım yapmasının söz konusu dahi olamayacağı ifade edildi." dedi.

"GALATASARAY'A İLETTİM"

Sözlerine devam eden Amedspor Başkanı Nahit Eren, "Konunun bu şekilde anlaşılmasından ve tartışılmasından duydukları rahatsızlığı dile getirerek, kulüplerinin niyetinden şüphe duyulmamasını özellikle vurguladılar. Kendilerine, niyetlerini açıklığa kavuşturmak amacıyla kurdukları temasın anlamlı ve değerli olduğunu ifade ettim. Galatasaray Spor Kulübü'nün bizimle doğrudan iletişime geçerek söz konusu paylaşımın amacına ve niyetine ilişkin yaptığı açıklamaları kıymetli bulduğumuzu ve bu konudaki beyanlarını esas aldığımızı ilettim." ifadelerini kullandı.