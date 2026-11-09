Amedspor'dan Galatasaray'a telefon - Son Dakika
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Amedspor'dan Galatasaray'a telefon

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Amedspor\'dan Galatasaray\'a telefon
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15 yorum

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için yaptığı paylaşımın yanlış anlaşıldığını belirterek, iki kulüp arasında görüşmeler yapıldığını ve Galatasaray yönetiminin paylaşımda herhangi bir gizli mesaj olmadığını açıkladığını söyledi. Tartışmalara neden olan paylaşım sonrası Galatasaray açıklama yapmış ve paylaşımı silmişti.

Süper Lig ekibi Amedspor'un Başkanı Nahit Eren, HT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulunarak  Galatasaray'ın maç sonu yaptığı paylaşımın ardından sarı-kırmızılı yöneticiler ile telefonda görüştüğünü açıkladı. 

''GALATASARAY'LA GÖRÜŞTÜK''

Nahit Eren, Galatasaray'ın maç sonunda yaptığı sosyal medya paylaşımına değinerek, "Galatasaray Spor Kulübü yönetimiyle görüştük. Yapılan görüşmede, söz konusu paylaşımın kamuoyunda tartışıldığı şekilde bir anlam veya gönderme taşımadığı, Galatasaray Kulübü'nün böyle bir niyetle paylaşım yapmasının söz konusu dahi olamayacağı ifade edildi." dedi.

"GALATASARAY'A İLETTİM"

Sözlerine devam eden Amedspor Başkanı Nahit Eren, "Konunun bu şekilde anlaşılmasından ve tartışılmasından duydukları rahatsızlığı dile getirerek, kulüplerinin niyetinden şüphe duyulmamasını özellikle vurguladılar. Kendilerine, niyetlerini açıklığa kavuşturmak amacıyla kurdukları temasın anlamlı ve değerli olduğunu ifade ettim. Galatasaray Spor Kulübü'nün bizimle doğrudan iletişime geçerek söz konusu paylaşımın amacına ve niyetine ilişkin yaptığı açıklamaları kıymetli bulduğumuzu ve bu konudaki beyanlarını esas aldığımızı ilettim." ifadelerini kullandı. 

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Amedspor maçının ardından Barış Alper Yılmaz için özel tasarlanan forma için bir paylaşımda bulunmuş ve bu paylaşım, sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu. Galatasaray, daha sonra söz konusu paylaşımı silerek, "Futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'a özel hazırlanan formanın tanıtım videosunda kullanılan altın renkli pelur kağıt görselinin farklı şekillerde yorumlanmasını üzüntüyle takip etmekteyiz. Söz konusu görsel, yalnızca ürünün özel ambalaj tasarımının bir parçası olup bunun dışında herhangi bir anlam veya mesaj taşımamaktadır." açıklaması yapmıştı.

Amedspor'dan Galatasaray'a telefon
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Okurların en beğendiği yorum

“Kardeşim aklınızdan çıkarmayın artık Türk Kürt kardeştir elhamdülillah bizi kimse ayıramaz.”

Tüm yorumlar (15)
Barış Alper YılmazCep TelefonuGalatasarayNahit ErenFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (15)

  • mekarak3.8 mekarak3.8:
    Kardeşim aklınızdan çıkarmayın artık Türk Kürt kardeştir elhamdülillah bizi kimse ayıramaz. 6 2
  • Aydın GÜNDÜZ Aydın GÜNDÜZ:
    Sarı torba o 2 4
    Osman Kaan Osman Kaan:
    paket ile poşeti ayiramiyorsun gelmişsin buraya yorum yazıyorsun 1 0
    yunus deniz yunus deniz:
    Evet kesinlikle.. GS Amed maçında gol atan yalnızca tek bir türk vardı oda Barış Alper Yılmazdı.. 1 0
  • tankladin tankladin:
    Sarı torba güzel reklam :) 1 2
  • Ergün Eroglu Ergün Eroglu:
    Her şey de buza mı inek mi derler aramak buna derler sonrada biz yanlış anladık takımlarım işi yoktu sizin ile uğraşıcak 1 1
  • Mehmet K. Mehmet K.:
    Nasıl yok sarı torbayı giydiririz diyorlar. Başka takım olsa kıyamet kopar. Niye GS olunca bir şey yok oluyor 0 1
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