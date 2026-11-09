Emre Belözoğlu'ndan Lukaku'ya son şans! Ya oyna ya git - Son Dakika
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Emre Belözoğlu'ndan Lukaku'ya son şans! Ya oyna ya git

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Emre Belözoğlu\'ndan Lukaku\'ya son şans! Ya oyna ya git
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5 yorum

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Romelu Lukaku'nun geleceği için kritik bir süreç başladı. Bu sezon 16 maçta yalnızca 1 gol ve 3 asist üreten Belçikalı yıldızın performansını yükseltmesi bekleniyor. Ocak ayına kadar istenen çıkışı gerçekleştirememesi halinde Lukaku ile yolların ayrılması gündeme gelecek. Sarı-lacivertliler, yıldız golcünün yerine üst düzey bir santrfor transfer etmek için alternatifleri değerlendirmeye başladı.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken hücum hattındaki planlamalar da şekillenmeye başladı. Sezon başından bu yana beklenen gol katkısını sağlayamayan Romelu Lukaku'nun takımdaki geleceğinin önümüzdeki haftalarda göstereceği performansa bağlı olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertli teknik heyetin, Belçikalı futbolcuya kendisini kanıtlaması için ocak ayına kadar fırsat tanıyacağı belirtildi.

LUKAKU'YA SON ŞANS

Fenerbahçe'de teknik heyetin, Romelu Lukaku'yu önümüzdeki lig karşılaşmalarında ilk 11'de değerlendirmeyi planladığı ifade edildi. Ancak 33 yaşındaki santrfordan yalnızca gol atması değil, takımın hücum organizasyonlarına daha fazla katkı sağlaması da bekleniyor. Lukaku'nun bu süreçte göstereceği performans, sezonun ikinci yarısındaki kadro planlamasında belirleyici olacak.

<a class='keyword-sd' href='/emre-belozoglu/' title='Emre Belözoğlu'>Emre Belözoğlu</a>'ndan Lukaku'ya son şans! Ya oyna ya git

BEKLENEN ÇIKIŞ GELMEZSE VEDAT MURIQI OYNAYACAK

Belçikalı yıldızın performansında yükseliş yaşanmaması durumunda Fenerbahçe'nin hücum hattındaki tercihlerini değiştireceği öne sürüldü. Bu senaryoda Vedat Muriqi'nin ilk 11'e yerleşmesi, Lukaku'nun ise forma rekabetinde geri plana düşmesi bekleniyor. Teknik heyetin, gol yollarındaki verimliliği artırmak için oyuncular arasındaki rekabeti değerlendireceği belirtiliyor.

Emre Belözoğlu'ndan Lukaku'ya son şans! Ya oyna ya git

OCAK AYINDA YOLLAR AYRILABİLİR

Fenerbahçe yönetiminin, Lukaku'nun performansını ara transfer dönemine kadar yakından takip edeceği ifade edildi. Deneyimli futbolcunun beklenen seviyeye ulaşamaması halinde ocak ayında ayrılık seçeneğinin masaya yatırılacağı ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin bu ihtimale karşı transfer çalışmalarını şimdiden başlattığı kaydedildi.

YERİNE A SINIFI GOLCÜ ARANIYOR

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Lukaku ile yolların ayrılması ihtimaline karşı üst düzey bir santrfor arayışına girdiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, doğrudan ilk 11'e katkı sağlayabilecek isimleri takip ettiği ve transferde atılacak adımların Belçikalı yıldızın performansına göre şekilleneceği öne sürüldü.

16 MAÇTA SADECE 1 GOL ATTI

Romelu Lukaku, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Toplam 4 gole doğrudan katkıda bulunan 33 yaşındaki futbolcu, hücum hattında kendisinden beklenen üretkenliği henüz ortaya koyamadı. Belçikalı yıldızın önümüzdeki haftalarda göstereceği performans, hem ilk 11'deki yerini hem de Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyebilir.

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    Yorumlar (5)

  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    kırk pinarda feneri temsil etsin 2 0 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey Ahmet Talha Atabey:
    yalan haber 1 0 Yanıtla
  • Osman A Osman A:
    Aynı tutumu yattıkları yerden milyonları götüren Mert Hakan ve Kerem efendiye de sergilesene 1 0 Yanıtla
  • v6bw9dw46m v6bw9dw46m:
    ya gönder Allah için şunu yaa şişmiş koşamıyor 0 1 Yanıtla
  • özer bergin özer bergin:
    1+1 yıllık anlaşması var hiçbir yere gitmez parasını alır kenarda oturur. 0 0 Yanıtla
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