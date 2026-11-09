Emre Belözoğlu\'ndan Lukaku\'ya son şans! Ya oyna ya git

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken hücum hattındaki planlamalar da şekillenmeye başladı. Sezon başından bu yana beklenen gol katkısını sağlayamayan Romelu Lukaku'nun takımdaki geleceğinin önümüzdeki haftalarda göstereceği performansa bağlı olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertli teknik heyetin, Belçikalı futbolcuya kendisini kanıtlaması için ocak ayına kadar fırsat tanıyacağı belirtildi.

LUKAKU'YA SON ŞANS

Fenerbahçe'de teknik heyetin, Romelu Lukaku'yu önümüzdeki lig karşılaşmalarında ilk 11'de değerlendirmeyi planladığı ifade edildi. Ancak 33 yaşındaki santrfordan yalnızca gol atması değil, takımın hücum organizasyonlarına daha fazla katkı sağlaması da bekleniyor. Lukaku'nun bu süreçte göstereceği performans, sezonun ikinci yarısındaki kadro planlamasında belirleyici olacak.

BEKLENEN ÇIKIŞ GELMEZSE VEDAT MURIQI OYNAYACAK

Belçikalı yıldızın performansında yükseliş yaşanmaması durumunda Fenerbahçe'nin hücum hattındaki tercihlerini değiştireceği öne sürüldü. Bu senaryoda Vedat Muriqi'nin ilk 11'e yerleşmesi, Lukaku'nun ise forma rekabetinde geri plana düşmesi bekleniyor. Teknik heyetin, gol yollarındaki verimliliği artırmak için oyuncular arasındaki rekabeti değerlendireceği belirtiliyor.

OCAK AYINDA YOLLAR AYRILABİLİR

Fenerbahçe yönetiminin, Lukaku'nun performansını ara transfer dönemine kadar yakından takip edeceği ifade edildi. Deneyimli futbolcunun beklenen seviyeye ulaşamaması halinde ocak ayında ayrılık seçeneğinin masaya yatırılacağı ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin bu ihtimale karşı transfer çalışmalarını şimdiden başlattığı kaydedildi.

YERİNE A SINIFI GOLCÜ ARANIYOR

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Lukaku ile yolların ayrılması ihtimaline karşı üst düzey bir santrfor arayışına girdiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, doğrudan ilk 11'e katkı sağlayabilecek isimleri takip ettiği ve transferde atılacak adımların Belçikalı yıldızın performansına göre şekilleneceği öne sürüldü.

16 MAÇTA SADECE 1 GOL ATTI

Romelu Lukaku, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Toplam 4 gole doğrudan katkıda bulunan 33 yaşındaki futbolcu, hücum hattında kendisinden beklenen üretkenliği henüz ortaya koyamadı. Belçikalı yıldızın önümüzdeki haftalarda göstereceği performans, hem ilk 11'deki yerini hem de Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyebilir.