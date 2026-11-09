Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber - Son Dakika
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Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber

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Galatasaray\'a Osimhen\'den kötü haber
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Galatasaray\'a Osimhen\'den kötü haber
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sahalara dönüşünün beklenenden uzun sürebileceği öne sürüldü. Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgiye göre Nijeryalı futbolcunun iyileşme süresi 5 haftaya kadar uzayabilir. Bu durumda Osimhen'in Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giyememe ihtimali bulunuyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce yaklaşık 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Nijeryalı golcünün dönüş süresinin uzayabileceği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en önemli isimlerinden olan Osimhen'in kritik karşılaşmalara yetişememe ihtimali, teknik heyetin planlarını da etkileyebilir.

SAHALARA DÖNÜŞÜ 5 HAFTAYI BULABİLİR

Gazeteci Ali Naci Küçük, Osimhen'in sahalara dönüş süresinin uzayabileceğini belirterek iyileşme sürecinin 5 haftaya çıkmasının beklendiğini aktardı. Daha önce Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi hedeflenen yıldız futbolcunun son durumuyla ilgili belirsizlik sürüyor.

Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber

ÜÇ KRİTİK MAÇI KAÇIRABİLİR

Osimhen'in sahalardan 5 hafta uzak kalması halinde Galatasaray'ın Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmalarda görev alamayabileceği belirtiliyor. Özellikle Beşiktaş derbisine yetişmesi hedeflenen Nijeryalı yıldızın iyileşme sürecinin uzaması, sarı-kırmızılıların hücum planlamasında değişikliğe neden olabilir.

Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber

GALATASARAY'DAN HENÜZ RESMİ DÖNÜŞ TARİHİ AÇIKLANMADI

Osimhen, Stuttgart maçında yaşadığı sol diz sakatlığının ardından 7 Kasım'da ameliyat edilmişti. İlk değerlendirmelerde 3 ila 4 haftalık iyileşme süresi öngörülürken, gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı yeni iddia bu sürenin daha da uzayabileceğine işaret ediyor. Galatasaray henüz yıldız futbolcunun kesin dönüş tarihini açıklamadı.

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Okurların en beğendiği yorum

“VAH VAH KEDİCİKLERE ÇOK ÜZÜLDÜM.”

Tüm yorumlar (9)
Victor OsimhenGalatasaraySamsunsporBeşiktaşAli NaciSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (9)

  • JY JY:
    VAH VAH KEDİCİKLERE ÇOK ÜZÜLDÜM. 7 6
    Y. Selim Y. Selim:
    helal 1 2
  • Hüseyin Solmaz Hüseyin Solmaz:
    defolup gitsin bu ne ya aptal aptal koşup kendini sakatliyor bunun yerine 2 tane zımba gibi forvet alınırdı 2 4 Yanıtla
  • Y. Selim Y. Selim:
    zaten bi şey yaptığı yok satın gitsin kariyeri çöp oldu 2 3 Yanıtla
  • ikoyuncu.6301 ikoyuncu.6301:
    yorumlarda ne kadar çok embesil var maşallah 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    sezonu kapattı desenize korkmayın 150 milyon Yuro uçtu gitti 1 3 Yanıtla
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