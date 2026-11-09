Galatasaray\'a Osimhen\'den kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den kötü haberGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sahalara dönüşünün beklenenden uzun sürebileceği öne sürüldü. Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgiye göre Nijeryalı futbolcunun iyileşme süresi 5 haftaya kadar uzayabilir. Bu durumda Osimhen'in Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giyememe ihtimali bulunuyor.
Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce yaklaşık 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Nijeryalı golcünün dönüş süresinin uzayabileceği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en önemli isimlerinden olan Osimhen'in kritik karşılaşmalara yetişememe ihtimali, teknik heyetin planlarını da etkileyebilir.
SAHALARA DÖNÜŞÜ 5 HAFTAYI BULABİLİR
Gazeteci Ali Naci Küçük, Osimhen'in sahalara dönüş süresinin uzayabileceğini belirterek iyileşme sürecinin 5 haftaya çıkmasının beklendiğini aktardı. Daha önce Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi hedeflenen yıldız futbolcunun son durumuyla ilgili belirsizlik sürüyor.
ÜÇ KRİTİK MAÇI KAÇIRABİLİR
Osimhen'in sahalardan 5 hafta uzak kalması halinde Galatasaray'ın Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmalarda görev alamayabileceği belirtiliyor. Özellikle Beşiktaş derbisine yetişmesi hedeflenen Nijeryalı yıldızın iyileşme sürecinin uzaması, sarı-kırmızılıların hücum planlamasında değişikliğe neden olabilir.
GALATASARAY'DAN HENÜZ RESMİ DÖNÜŞ TARİHİ AÇIKLANMADI
Osimhen, Stuttgart maçında yaşadığı sol diz sakatlığının ardından 7 Kasım'da ameliyat edilmişti. İlk değerlendirmelerde 3 ila 4 haftalık iyileşme süresi öngörülürken, gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı yeni iddia bu sürenin daha da uzayabileceğine işaret ediyor. Galatasaray henüz yıldız futbolcunun kesin dönüş tarihini açıklamadı.
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