İzmir'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı, 10 kişi enkaz altında - Son Dakika
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İzmir'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı, 10 kişi enkaz altında

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İzmir\'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3\'e çıktı, 10 kişi enkaz altında
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8 yorum
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İzmir\'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3\'e çıktı, 10 kişi enkaz altında
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İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Patlama ile ilgili İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de enkaz altında olduğu bilgisine yer verildi.

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası’nda tavan vincinin ark ocağına düşmesi sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 14 kişi yaralandı. Enkaz altındaki 10 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir’in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir-Çelik A.Ş. tesislerinde saat 12.00 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Sıvı çelik döküm işlemi sırasında yaşanan kaza sonrasında fabrikada yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İzmir'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı, 10 kişi enkaz altında

TAVAN VİNCİ ARK OCAĞINA DÜŞTÜ

Olaya ilişkin ilk resmi açıklama İzmir Valiliği tarafından yapıldı. Valilik açıklamasında, kazanın oluş şekli ve ilk bilançoya dair şu detaylara yer verildi: "İlimiz Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde, 09.11.2026 tarihinde (bugün) saat 12.00 sıralarında patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre olayın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirilmektedir."

İzmir'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı, 10 kişi enkaz altında

3 ÖLÜ, 14 YARALI

Can kayıpları ve yaralıların durumuna ilişkin bilgileri paylaşan İzmir Valiliği, enkaz altında kalan işçiler için çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirtti: "Meydana gelen elim kazada, ilk tespitlere göre 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere toplam 14 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Patlama sonrasında enkaz altında kalan 10 vatandaşımıza ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız sürdürülmektedir."

İzmir'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 3'e çıktı, 10 kişi enkaz altında

İNCELEME BAŞLATILDI 

Valilik açıklamasının sonunda, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli adli ve idari incelemelerin başlatıldığı ve gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.

GÖRGÜ TANIKLARI PATLAMA ANINI ANLATTI 

Patlama esnasında fabrikanınn dışında olduğunu söyleyen Deniz Ülker adlı vatandaş, “Biz sesi duyunca önce deprem oluyor sandık. Sonra bacalardan çıkan siyah dumanları ve alevleri gördük. Ambulanslar ve itfaiyeler geldi. Perişan olduk. Patlamanın sebebini bilmiyoruz; zaten burada sürekli patlamalar oluyor irili ufaklı” dedi. 

"ÇOK ŞİDDETLİ BİR PATLAMA OLDU"

Durali Ülker ise “Çok şiddetli bir patlama oldu. Ardından dumanlar ve toz bulutu çıktı; sonra da yanmaya başladı. Sonra itfaiye ve ambulanslar geldi” diye konuştu.

İzmir'deki patlamanın şiddeti görgü tanıklarının sözlerine yansıdı: Deprem oluyor sandıkİzmir'deki patlamanın şiddeti görgü tanıklarının sözlerine yansıdı: Deprem oluyor sandık
Okurların en beğendiği yorum

“ALLAH rahmet eylesin, ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim..”

Tüm yorumlar (8)
İzmir ValiliğiGüncelAliağaİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (8)

  • serhat yücel serhat yücel:
    ALLAH rahmet eylesin, ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim.. 3 0
  • Emin Ustun Emin Ustun:
    çok geçmiş olsun 2 0 Yanıtla
  • Özge Can Akçay Özge Can Akçay:
    işveren tabii ki 1 0 Yanıtla
  • Kral Cıplak Kral Cıplak:
    Allah rahmet eylesin yine ihmal yine can pazarı her şeyin pahalı olduğu ülkede en ucuz şey insan hayatı 0 1
  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Ölenlere Allahtan rahmet baş sağlığı ailelerine sabır diliyorum mekânları Cennet olsun inşAllah 1 0
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