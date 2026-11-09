Aziz Yıldırım\'dan dev operasyon! Dünya yıldızı İstanbul\'da

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından başlayan yeniden yapılanma süreci hız kazandı. Teknik direktörlük koltuğunu Emre Belözoğlu'na emanet eden sarı-lacivertli yönetimin, bu kez futbol organizasyonunu güçlendirmek için dünyaca ünlü bir isimle temasa geçtiği ileri sürüldü. İtalyan futbolunun unutulmaz isimlerinden Francesco Totti'nin İstanbul'a geldiği iddiası, Fenerbahçe'de yeni bir dönemin hazırlığı olarak yorumlandı.

FRANCESCO TOTTI FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'A GELDİ İDDİASI

Sözcü gazetesinin haberine göre, Roma'nın efsane futbolcusu Francesco Totti, Fenerbahçe ile görüşmeler gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli kulübün İtalyan futbol adamını futbol yapılanmasında değerlendirmek istediği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Totti'nin Fenerbahçe'de teknik direktörlük değil, futbol organizasyonuna yönelik bir görev üstlenmesinin planlandığı belirtildi. Ancak görüşmelerin içeriği ve olası görev tanımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AZİZ YILDIRIM'DAN BÜYÜK OPERASYON HAZIRLIĞI

Haberde, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın milli ara ve devre arasında futbol yapılanmasında kapsamlı değişiklikler yapmayı planladığı da ileri sürüldü. Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesiyle başlayan yeni süreçte, Totti gibi uluslararası tecrübeye sahip bir ismin kulübe kazandırılmasının hedeflendiği iddia edildi.

Sarı-lacivertli yönetimin olası hamlesinin yalnızca teknik direktör değişikliğiyle sınırlı kalmayabileceği, futbol organizasyonunda da yeni bir yapılanmaya gidilebileceği ifade edildi.

ROMA'NIN EFSANESİ FUTBOL YÖNETİMİNDE DE GÖREV YAPTI

Profesyonel futbolculuk kariyerinin tamamını Roma'da geçiren Francesco Totti, İtalyan kulübünün simge isimlerinden biri haline geldi. 2017 yılında futbolu bırakan Totti, ardından Roma'da yöneticilik görevinde bulundu. 2019 yılında kulüpteki görevinden ayrılan eski yıldız, futbol dünyasındaki çalışmalarını farklı alanlarda sürdürdü.

Totti, futbolculuk kariyerinin ardından CT10 adlı spor danışmanlığı ve oyuncu menajerliği ajansını kurdu. Ayrıca genç yeteneklerin keşfine yönelik çalışmalarla da ilgilenen İtalyan futbol adamının bu tecrübesi, Fenerbahçe'de üstlenebileceği olası görev açısından dikkat çekiyor.

GÖZLER FENERBAHÇE'DEN GELECEK AÇIKLAMADA

Emre Belözoğlu yönetiminde yeni bir sayfa açan Fenerbahçe'de Francesco Totti iddiası, futbol yapılanmasına ilişkin beklentileri artırdı. İtalyan futbol adamının İstanbul'a geldiği ve sarı-lacivertli kulüpte görev alabileceği öne sürülürken, taraflardan henüz resmi bir doğrulama gelmedi. Totti'nin Fenerbahçe ile anlaşma sağlayıp sağlamayacağı ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.