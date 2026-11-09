İnegöl'de 1.93 promil alkollü araç kullanan sürücüye 250 bin lira ceza verildi - Son Dakika
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İnegöl'de 1.93 promil alkollü araç kullanan sürücüye 250 bin lira ceza verildi

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İnegöl\'de 1.93 promil alkollü araç kullanan sürücüye 250 bin lira ceza verildi
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İnegöl\'de 1.93 promil alkollü araç kullanan sürücüye 250 bin lira ceza verildi
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İnegöl'de kaldırımda ilerleyen otomobili durduran polis, 62 yaşındaki sürücünün 1.93 promil alkollü olduğunu ve ehliyetine daha önce alkolden el konulduğunu belirledi. Sürücüye toplam 250 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1.93 promil alkollü yakalanan 62 yaşındaki sürücüye polisin yaptığı tavsiye dikkat çekti. Polis memurunun, "Alkol haramdır, içme" sözlerine sürücü, "Tamam, bırakıyorum" diye karşılık verdi.

Olay, saat 00.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri devriye görevi sırasında 16 AKF 328 plakalı otomobilin kaldırım üzerinde ilerlediğini fark etti. Tehlikeli şekilde seyreden araç ekipler tarafından durduruldu. Sürücü Aytekin A.'ya (62) yapılan alkol kontrolünde 1.93 promil alkollü olduğu belirlendi. Yapılan incelemede sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

250 bin lira ceza uygulandı

Ehliyeti geçici olarak geri alınmasına rağmen araç kullandığı belirlenen sürücüye 200 bin lira, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan ise 50 bin lira olmak üzere toplam 250 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Polisin alkol tavsiyesine, "Bırakıyorum" dedi

Ceza işlemleri sırasında polis ekiplerine tepki gösteren Aytekin A., "Emniyetin işlerini kim yaptı. Ben yaptım. Yanlış yapıyorsunuz. Bir daha İnegöl Emniyetine bir kuruş yardım yaparsam" ifadelerini kullandı. Sürücünün, "Hanım Arabistan'da, ben de içiyorum" sözleri üzerine polis memurunun, "Alkol haramdır, içme" şeklindeki tavsiyesi dikkat çekti. Sürücü ise bu sözlere, "Tamam, bırakıyorum" diye karşılık verdi.

Sürücü, işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaİnegölGüncelBursaPolisSon Dakika

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