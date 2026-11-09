Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü tutuklandı - Son Dakika
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Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü tutuklandı

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Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü tutuklandı
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6 yorum

Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BDDK DAİRE BAŞKANI DA TUTUKLANDI

Öte yandan; soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) daire başkanlarından Bilal Soysal da dün tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Okurların en beğendiği yorum

“Hem BDDK Başkan yardımcısı, hemde bir bankanın genel müdürü iki yerden maaş al oh ne güzel İstanbul be”

Tüm yorumlar (6)
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (6)

  • biretrgn biretrgn:
    Hem BDDK Başkan yardımcısı, hemde bir bankanın genel müdürü iki yerden maaş al oh ne güzel İstanbul be 8 6
    Nedim Çolpan Nedim Çolpan:
    Farklı kişiler 6 1
  • doğrucu davut doğrucu davut:
    ben merak ediyorum, bu adamlar o makamlara mutlaka birilerinin referansı ile geldiler. kim bu sahtekarlara referans olmuşsa ondan da hesabı sorulmalı. bir göreve talip olurken kendilerini evliya gibi gösterip sonra gelen hırsız çıkıyor. olamaz böyle bişey 0 0
  • sahineroglu166 sahineroglu166:
    tüm mal varlıklarına el konuldumu kim ne yatırmışsa onlardan alın tekrar iade edinki vatandaşın mağduriyeti giderilsin. 0 0 Yanıtla
  • İbrahim null İbrahim null:
    Kanunun kestiği parmak acımaz. Beytül mala kim elini uzattıysa gereken yapılır. 0 0 Yanıtla
  • seyfettintuba13 seyfettintuba13:
    siyasiler nerde 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü tutuklandı - Son Dakika
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