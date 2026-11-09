Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü tutuklandı

Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BDDK DAİRE BAŞKANI DA TUTUKLANDI
Öte yandan; soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) daire başkanlarından Bilal Soysal da dün tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
Okurların en beğendiği yorum
“Hem BDDK Başkan yardımcısı, hemde bir bankanın genel müdürü iki yerden maaş al oh ne güzel İstanbul be”Tüm yorumlar (6)
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