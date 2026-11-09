Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü tutuklandı

doğrucu davut:

ben merak ediyorum, bu adamlar o makamlara mutlaka birilerinin referansı ile geldiler. kim bu sahtekarlara referans olmuşsa ondan da hesabı sorulmalı. bir göreve talip olurken kendilerini evliya gibi gösterip sonra gelen hırsız çıkıyor. olamaz böyle bişey