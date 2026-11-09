13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı - Son Dakika
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13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı

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13 yaşındaki Melek\'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
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13 yaşındaki Melek\'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
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Ceyhan'da 13 yaşındaki çocuğun başından tabancayla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, dayısının eşi Bahriye Güzel B.'nin silahı kendisinin ateşlediğini anlattığı ortaya çıktı. Dayı Hüseyin Can B. ile eşi Bahriye Güzel B. tutuklandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde başından tabancayla vurularak yaşamını yitiren 13 yaşındaki Melek Göçer’in, dayısının eşi Bahriye Güzel B. tarafından vurulduğu ortaya çıktı; trafik kazası yalanıyla başlayan soruşturmada yenge ile dayı tutuklandı.

Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 2 Kasım günü saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Mersin'den zeytin toplamak amacıyla ablasının yanına gelen tarım işçisi Hüseyin Can B., eşi Bahriye Güzel B. ve babası Aydın B. eve döndükleri sırada 13 yaşındaki Melek Göçer başından silahla vuruldu. Çocuğu Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götüren dayı Hüseyin Can B., ilk etapta yeğeninin trafik kazası geçirdiğini öne sürdü.

TRAFİK KAZASI YALANINI DOKTORLAR ORTAYA ÇIKARDI

Doktorların yaptığı incelemede küçük kızın sol kaşının üzerinde mermi girişi tespit edildi. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Melek Göçer, 5 Kasım günü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede ifadesini değiştirerek yeğeninin silahla oynarken kendisini vurduğunu iddia eden Hüseyin Can B. ve aile üyeleri hakkında Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri aralarında anne, baba ve akrabaların da bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı

YENGE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Sorguda suçunu itiraf eden yenge Bahriye Güzel B., koruma amaçlı yanlarında taşıdıkları tabancayı yataktan aldığı sırada olayın yaşandığını savunarak şu ifadeleri kullandı: "Melek, koltukta oturup telefonla oynuyordu. Ben tabancayı aldım, kabzasını tutmayarak yan bir şekilde avucumda bulunuyordu. Şarjör çıkarma düğmesine bastım, bir anda silah ateş aldı. Melek düz bir şekilde duruyor, kafası bir anda duvara yaslandı, gözleri kapandı. Olay tamamen kazadır, bilinçli yapmadım. Korktuğumdan dolayı polislere anlatamadım."

BOŞ KOVANI RÖGARA ATIP SİLAHI SAKLAMIŞ

Olayın ardından eşinin çocuğu hastaneye götürdüğünü, kendisinin ise delilleri kararttığını belirten Bahriye Güzel B., "Tabancayı kırmızı bir beze sardım ve boş kovanı alıp koşmaya başladım. Boş kovanı rögarın içine attım, silahı eşimin akrabasının evine sakladım" dedi. Yengenin gösterdiği yerlerde yapılan aramalarda tabanca ile boş kovan polis ekiplerince ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dayı Hüseyin Can B. ile eşi Bahriye Güzel B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın kaza mı yoksa kasten mi gerçekleştiğine ilişkin adli inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: İHA
Hüseyin Can3. SayfaCeyhanGüncelSon Dakika

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