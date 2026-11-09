Altın haftaya yükselişle başladı! 6 bin 600 lira barajı aşıldı - Son Dakika
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Altın haftaya yükselişle başladı! 6 bin 600 lira barajı aşıldı

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Altın haftaya yükselişle başladı! 6 bin 600 lira barajı aşıldı
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Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Geçen hafta yüzde 5 değer kazanan ons altın, 4 bin 134 dolara kadar çıkarken gram altın 6 bin 668 lirayı gördü. Petrol fiyatlarındaki düşüş altını desteklerken ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceği beklentisi yükselişi sınırladı.

Küresel piyasalarda altın fiyatları, 9 Kasım Pazartesi günü yatırımcıların odağına yerleşti. Geçen hafta yaklaşık yüzde 5 değer kazanan altın, yeni haftanın ilk işlemlerinde de yükselişini sürdürdü. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini hafifletmesi altına destek sağlarken ABD ekonomisinden gelen güçlü istihdam verileri, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirdi. Piyasalarda şimdi gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ ALTINI DESTEKLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamaları, petrol piyasasında fiyatları baskılayan gelişmeler arasında yer aldı. Trump, İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda önemli ilerleme sağlanması halinde ülkeye yeni saldırılar düzenlenmesi ihtimalinin son derece düşük olduğunu söyledi.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji maliyetlerinden kaynaklanan enflasyon baskısının azalabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişme altına destek sağlarken Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizlikler fiyatların daha hızlı yükselmesini engelledi.

FED'İN ARALIK AYI KARARI BEKLENİYOR

ABD'de cuma günü açıklanan istihdam verileri, ekim ayında iş gücü piyasasının güçlü seyrini koruduğunu ortaya koydu. İşsizlik oranının yüzde 4,1'e gerilemesi ve istihdam artışının hızlanması, Fed'in aralık ayında faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi.

Aktarılan piyasa fiyatlamalarına göre yatırımcılar, yıl sonundan önce 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 81 olarak değerlendiriyor. Bu oran, istihdam verileri öncesinde yüzde 71 seviyesindeydi. Faizlerin yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini sınırlayabildiği için yatırımcılar Fed'in bir sonraki adımını yakından izliyor.

ONS ALTIN 4 BİN 134 DOLARI GÖRDÜ

Uluslararası piyasalarda ons altın güne 4 bin 60 dolardan başladı. Gün içerisinde 4 bin 54 dolara kadar gerileyen değerli metal, yükselişin hızlanmasıyla 4 bin 134 doları gördü. Aktarılan son fiyatlamada ons altın 4 bin 120 dolar seviyesinde işlem gördü.

GRAM ALTINDA 6 BİN 668 LİRA SEVİYESİ

Yurt içinde gram altın da ons altındaki yükselişten destek buldu. Güne 6 bin 558 liradan başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 6 bin 538 lirayı, en yüksek 6 bin 668 lirayı gördü. Aktarılan son fiyatlamada gram altın 6 bin 645 liradan alıcı buldu.

Altın yatırımcıları, fiyatların yönünü belirleyebilecek ABD enflasyon verilerinin yanı sıra Fed yetkililerinden gelecek açıklamalara ve Orta Doğu'daki gelişmelere odaklandı.

Amerika Birleşik DevletleriOns AltınEkonomiSon Dakika

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