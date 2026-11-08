Plakasına yazdırdığı tek kelime yaşlı kadının başına bela oldu: 400'den fazla ceza geldi - Son Dakika
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Plakasına yazdırdığı tek kelime yaşlı kadının başına bela oldu: 400'den fazla ceza geldi

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Plakasına yazdırdığı tek kelime yaşlı kadının başına bela oldu: 400\'den fazla ceza geldi
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1 yorum

ABD'nin New York kentinde yaşayan 70 yaşındaki kadın, otomobiline İngilizcede "boş" anlamına gelen "BLANK" yazılı özel plaka taktırınca hayatının şokunu yaşadı. Trafik sisteminde plakası belirtilmeyen araçlar için kullanılan aynı kelime nedeniyle başka sürücülerin cezaları da kadına gönderildi. Hiç gitmediği yerlerden 400'den fazla trafik ve park cezası alan kadının borcu 40 bin doları aştı. Yaşlı kadın, haftalarca süren itirazların ardından plakasını değiştirmek zorunda kaldı.

ABD’nin New York kentinde yaşayan 70 yaşındaki bir kadın, otomobiline farklı bir görünüm kazandırmak için özel plaka aldı. Ancak seçtiği kelime, trafik cezalarının işlendiği sistemde beklenmedik bir karışıklığa yol açtı.

400'DEN FAZLA CEZA GELDİ, TOPLAM BORCU 40 BİN DOLARI GEÇTİ

Kadın, otomobilinin plakasında İngilizcede "boş" anlamına gelen "BLANK" kelimesini kullanmaya başladı. Bu tercih, trafik ve park ihlallerinin kaydedildiği sistemlerde ciddi bir soruna neden oldu.

Plaka bilgisi girilmeyen bazı ihlallerin kayıtlarında kullanılan "BLANK" ifadesi, kadının gerçek plakasıyla eşleşti. Böylece başka sürücülere ait cezalar da kadının adına gönderilmeye başladı.

Yaşlı kadın, zaman içerisinde hiç bulunmadığı yerlerden trafik ve park cezaları almaya başladı. Kendisine gönderilen ceza sayısı 400'ü aşarken, toplam borç 40 bin doların (Yaklaşık 2 milyon TL) üzerine çıktı.

HAFTALARCA UĞRAŞTI

Cezalara itiraz eden kadının, iki gün içerisinde dört farklı idari hakimle görüştüğü ve haftalar boyunca kendisine ait olmayan ihlallerin silinmesi için uğraştığı öğrenildi. Bazı görüşmelerde 10 bin doları aşan cezaların iptal edildiği belirtildi.

Yaşananların ardından kadın, "BLANK" yazılı özel plakasından vazgeçerek otomobiline yeni bir plaka taktı.

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    Yorumlar (1)

  • rff75vdpzp rff75vdpzp:
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