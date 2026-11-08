Almanya'da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı - Son Dakika
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Almanya'da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı

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Almanya\'da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
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Almanya'da uyuşturucu kaçakçılığı ve ağır yaralama suçlarından toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Diyar Gündüz, doktor muayenesine götürüldüğü sırada iki maskeli kişinin yardımıyla kaçtı. Cezaevi görevlilerinin etkisiz hale getirildiği olayda Gündüz, ayak kelepçelerini çıkararak elektrikli scooter ile uzaklaştı. Kaçışın ardından kelepçelerin internette 10 eurodan daha ucuza satılan bir anahtarla açılabildiği iddiası gündeme geldi.

Almanya'nın Essen kentinde uyuşturucu kaçakçılığı ve ağır yaralama suçlarından 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Diyar Gündüz, doktor muayenesi için götürüldüğü sağlık kuruluşundan firar etti. Muayenehanede iki maskeli kişinin cezaevi görevlilerine saldırmasının ardından ayak kelepçelerini çıkaran Gündüz, elektrikli scooter ile olay yerinden uzaklaştı.

MASKELİ KİŞİLER GÖREVLİLERE SALDIRDI

Alman gazetesi BILD'in haberine göre, ülkenin en korunaklı hapishanelerinden Essen Cezaevi'nde bulunan Diyar Gündüz, iki ceza infaz kurumu görevlisi eşliğinde şehir merkezindeki bir doktor muayenehanesine götürüldü.

Muayenehanenin merdiven boşluğuna gelindiğinde iki maskeli kişi, Gündüz'e eşlik eden görevlilere saldırdı. Görevlilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından ayak kelepçelerini çıkaran Gündüz, binadan kaçtı.

Gündüz'ün olay yerinden elektrikli scooter ile uzaklaştığı, kendisine yardım eden iki kişinin ise farklı yönlere kaçtığı belirtildi.

ÜÇÜ DE HALA FİRARİ

Alman polisi, olayın ardından Gündüz ve kaçmasına yardım eden kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

BILD'e konuşan bir polis sözcüsü, "Kaçan mahkum da kendisine yardım eden kişiler de hala firari" açıklamasını yaptı.

KELEPÇEYİ 10 EUROLUK ANAHTARLA MI AÇTI?

Firara ilişkin en dikkat çekici iddia ise Gündüz'ün ayak kelepçelerini nasıl çıkardığına yönelik oldu.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Kuzey Ren-Vestfalya Adalet Bakanı Benjamin Limbach, eyalet meclisinin Hukuk İşleri Komisyonunda olayla ilgili milletvekillerini bilgilendirdi.

Limbach'ın, Gündüz'ün ayaklarına takılan kelepçelerde kişiye özel bir kilit sistemi bulunmadığını, aynı modeldeki kelepçeleri açabilen üniversal bir anahtar kullanıldığını söylediği öne sürüldü.

Söz konusu anahtarların internet üzerinden 10 euronun altında fiyatlarla satın alınabildiği belirtildi.

CEZAEVLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Firarla birlikte mahkumların cezaevi dışına çıkarılması sırasında uygulanan güvenlik tedbirleri de incelemeye alındı.

Kuzey Ren-Vestfalya Adalet Bakanlığı, mevcut prosedürlerin yeniden değerlendirildiğini belirterek, "Bu inceleme kapsamında kelepçe kullanımı konusu da ele alınacak" açıklamasını yaptı.

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