Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu

Meksika’da Kutsal Hafta kapsamında düzenlenen geleneksel “Judea” gösterisinde, çarmıh sahnesinde korkutan bir kaza yaşandı. Haçtan düşen oyuncunun görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

ÇARMIH KALDIRILIRKEN KENDİNİ YERDE BULDU

Olay, Kutsal Cuma günü, Jalisco eyaletine bağlı Tlaquepaque’nin San Martin de las Flores bölgesinde yaşandı. Bölgedeki Cerro de la Cruz (Haç Tepesi) üzerinde sergilenen çarmıha geriliş sahnesinde, oyuncunun bağlandığı ahşap haç, Romalı asker kostümlü oyuncular tarafından iplerle kaldırılmaya başlandı. Bu sırada çarmıha iyi bağlanmayan oyuncu kayarak yere düştü.

Yerel basında yer alan haberlere göre haç, iplerle manevra yapılırken ani bir hareket yaptı. Yaşananlar, izleyicilerin cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

TEDAVİNİN ARDINDAN YENİDEN HAÇA ÇIKTI

Kazanın ardından gösteri birkaç dakika durduruldu. Oyuncu, ekip üyeleri ve bölgede hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale gördü. Durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen oyuncu, kısa süre sonra bir merdiven yardımıyla yeniden haça çıktı. Gösteri ise kaldığı yerden devam etti.

Meksika basınında, düşen oyuncunun Hz. İsa’yı mı yoksa onunla birlikte çarmıha gerilen hırsızlardan Gestas’ı mı canlandırdığı konusunda farklı bilgiler yer aldı.

232 YILLIK GELENEK

San Martin de las Flores’te düzenlenen ve yerel halk tarafından “Judea” olarak adlandırılan gösteri, bu yıl 232'nci kez sahnelendi. Hz. İsa’nın son günlerini, çarmıha gerilişini ve dirilişini canlandıran gösteri, Paskalya öncesindeki Kutsal Hafta boyunca sürüyor. Etkinlik, Palmiye Pazarı’nda başlayan törensel yürüyüşle açılıyor. Kutsal Cuma günü saat 15.00'te ise Hz. İsa’nın ölümü canlandırılıyor.

Yerel basına göre “Meksika’nın en eski Judea’sı” olarak bilinen gösteriyi bu yıl iki günde yaklaşık 250 bin kişi izledi. Belediye, etkinlik için 400'den fazla güvenlik ve sivil savunma görevlisiyle özel önlem aldı.

MEKSİKA’DA YAYGIN BİR PASKALYA GELENEĞİ

“Viacrucis” ya da “Pasion de Cristo” adıyla bilinen canlandırmalar, Katolik nüfusun yoğun olduğu Latin Amerika’da, özellikle Meksika’da yüzlerce bölgede düzenleniyor. Bu gösterilerin en büyüğü, başkent Mexico City’nin Iztapalapa bölgesinde 1843'ten bu yana sahneleniyor. Iztapalapa’daki gösteride Hz. İsa’yı canlandıran oyuncu, gerçekten haça bağlanıyor ve yaklaşık 20 dakika haçta kalıyor.

GÜVENLİK TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Görüntüler, bu tür canlı gösterilerdeki güvenlik önlemlerine ilişkin tartışmayı yeniden alevlendirdi. Meksika’da benzer kazalar daha önce de yaşandı. 2023'te Colima eyaletinin Armeria kentinde, Hz. İsa’yı canlandıran Pedro Carrillo Chavez, haç kaldırılırken ayaklarını dayadığı basamağın yerinden çıkmasıyla yere düşmüş ve hastaneye kaldırılmıştı. Bu yıl da Meksika Eyaleti’ndeki Xonacatlan’da Hz. İsa’yı canlandıran 26 yaşındaki bir oyuncu, gösteri sırasında itilerek yere düşmüş ve yaralanmıştı.