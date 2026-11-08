Galatasaray, Leao'nun sağ üst arka adalesinde kanama ve zorlanma olduğunu açıkladı

Galatasaray, Leao'nun sağ üst arka adalesinde kanama ve zorlanma olduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Rafael Leao'nun MR tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Kulüp, oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
Galatasaray: " Rafael Leao'nun yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Kaynak: İHA
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