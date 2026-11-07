Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı - Son Dakika
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Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı

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Galatasaray 4\'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı
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Galatasaray, Amedspor karşılaşmasının ilk yarısında yakaladığı 4'e 1 hücum fırsatını gole çeviremedi. Sarı-kırmızılı futbolcuların sayısal üstünlüğe rağmen pozisyondan yararlanamaması, tribünlerde büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Galatasaray ile Amedspor arasında oynanan karşılaşmanın 44. dakikasına doğru sarı-kırmızılı ekip, rakip savunmayı az adamla yakaladı. 

GOL ÇIKMADI 

Dört futbolcuyla gelişen hücumda Galatasaray, tek savunmacıya karşı önemli bir gol fırsatı elde etti. Ancak pozisyon golle sonuçlanmadı. Kaçan fırsatın ardından Galatasaray taraftarları büyük tepki gösterdi.

O pozisyondan kareler;

Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı
Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı
Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı
Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı
Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı
Galatasaray 4'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı
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