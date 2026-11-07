Galatasaray 4\'e 1 yakaladı, gol atamadı! Taraftar çıldırdı

Galatasaray ile Amedspor arasında oynanan karşılaşmanın 44. dakikasına doğru sarı-kırmızılı ekip, rakip savunmayı az adamla yakaladı.

GOL ÇIKMADI

Dört futbolcuyla gelişen hücumda Galatasaray, tek savunmacıya karşı önemli bir gol fırsatı elde etti. Ancak pozisyon golle sonuçlanmadı. Kaçan fırsatın ardından Galatasaray taraftarları büyük tepki gösterdi.

O pozisyondan kareler;