Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11'ler belli oldu

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Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11\'ler belli oldu
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2 yorum

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

MAÇ SAAT 19.00'DA

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Portekiz'den Fabio Melo oturacak. Mücadele, beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Barış, Leao.

Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Gökhan, Raveloson, Furkan, Saba, Orban, Diagne.

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    Yorumlar (2)

  • vedat cici vedat cici:
    4-5 atar gs kürdistan spora 0 0
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    gs4 amed 1 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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