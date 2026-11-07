Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11\'ler belli oldu

Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11'ler belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.
MAÇ SAAT 19.00'DA
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Portekiz'den Fabio Melo oturacak. Mücadele, beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Barış, Leao.
Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Gökhan, Raveloson, Furkan, Saba, Orban, Diagne.
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