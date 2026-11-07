Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı - Son Dakika
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Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı

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Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenerek 8 maç sonra kazandı. Samsunspor, 7 puana yükseldi. Konyaspor ise 8 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

SAMSUNSPOR'DAN TEK GOL

Kendi seyircisi önünde maça tempolu başlayan Karadeniz ekibi, 39. dakikada Antoine Sekongo'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı bu skorla üstün tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci devrede rakibinin ataklarına geçit vermeyerek skoru korumasını bildi.

8 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Bu sonuçla birlikte 8 maçlık galibiyet hasretine son veren Samsunspor puanını 7'ye yükseltirken biraz olsun derin bir nefes aldı. konuk ekip TÜMOSAN Konyaspor ise 8 puanda kaldı.

Trendyol Süper LigSamsunsporKonyasporTümosanFutbolSporSon Dakika

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