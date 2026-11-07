Malatya'da apartmanda çıkan tartışmada tabancayla vurulan itfaiye eri Eser Kaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Malatya'da apartmanda çıkan tartışmada tabancayla vurulan itfaiye eri Eser Kaya hayatını kaybetti

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Malatya\'da apartmanda çıkan tartışmada tabancayla vurulan itfaiye eri Eser Kaya hayatını kaybetti
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Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Gayret Mahallesi'nde sabah saatlerinde aynı apartmanda oturan iki komşu arasında tartışma çıktı. Köy koruyucusu olduğu belirtilen Erhan G. (40), 42 yaşındaki itfaiye eri Eser Kaya'ya tabancayla iki kez ateş etti. 2 çocuk babası Kaya kurtarılamazken şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, 42 yaşındaki itfaiye eri Eser Kaya, komşusuyla girdiği tartışmanın ardından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay, Gayret Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

KOMŞUSUNA İKİ EL ATEŞ ETTİ

Edinilen bilgilere göre, aynı apartmanda oturan Eser Kaya ile 40 yaşındaki komşusu Erhan G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine köy korucusu olduğu öğrenilen Erhan G., yanında bulunan tabancayla Kaya'ya iki el ateş etti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, iki çocuk babası Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

EŞİ VE ANNESİ ACI HABERLE YIKILDI

Olay sırasında babasını ziyarete gittiği öğrenilen Eser Kaya'nın eşi, cinayet haberini alır almaz eve döndü. Kaya'nın eşi ve annesi, evin önünde sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden itfaiye erinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KÖY KORUCUSU GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Erhan G. gözaltına alındı. İki komşu arasında çıkan tartışmanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
3. SayfaİtfaiyeYazıhanMalatyaGüncelPolisÇocukSon Dakika

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