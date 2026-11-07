Uludağ\'da kar yağışı etkisini artırdı, zirvede sıcaklık sıfırın altında 4 derece ölçüldü

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu zirvede, yağışın aralıklarda devam etmesi bekleniyor.

Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, sabah saatlerinden başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Yağışla birlikte 1'inci ve 2'nci Oteller Bölgesi'ndeki pistler beyaza büründü. Yolların kapanmaması için Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.