Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi - Son Dakika
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Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi

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1 yorum

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yemekhanesinde öğrencilere sunulan kadınbudu köftelerin içinin pişmediği ve çiğ kıyma şeklinde servis edildiği iddiası kamuoyunda tepki toplarken, gözler üniversite yönetiminden gelecek açıklamaya çevrildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrenci yemekhanesinde öğrencilere çiğ et servis edildiği iddiası büyük tepki toplarken, üniversite yönetiminden konuya ilişkin acil açıklama yapılması bekleniyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yemekhanesinde çekildiği öne sürülen ve öğrencilere sunulan kadınbudu köftelerin neredeyse tamamen çiğ halde olduğunu gösteren fotoğraflar büyük tartışma yarattı. Servis edilen köftelerin dışının hafif piştiği ancak içindeki kıymanın çiğ kaldığının görülmesi üzerine yemekhane denetimleri ve gıda güvenliği gündeme geldi.

Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi

"ETİ SADECE TAVAYA DEĞDİRİP ÇIKARMIŞLAR"

Köftelerin içinin pişmediğini gösteren görsellerin yayılmasıyla birlikte tepkisini dile getiren bir grup, "Eti sadece tavaya değdirip çıkarmışlar" şeklinde yorumlar yaparak tepkisini gösterdi ve yönetimi göreve çağırdı.

Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi

"ÜNİVERSİTEDE BÖYLE BİR YEMEK TABAĞI YOK"

İddiaların asılsız olduğunu savunan diğer bir kesim ise "ESOGÜ öğrenci yemekhanesinde böyle bir yemek tabağı yok" ifadeleriyle paylaşılan fotoğrafların kurumu hedef alan bir manipülasyon olduğunu ileri sürdü. Öğrencilerin sağlığını doğrudan ilgilendiren olayla ilgili Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörlüğünden resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiGüncelKıymaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • cengiz.sahin3458 cengiz.sahin3458:
    pişmemiş ürüne pişmiş mi diyecekler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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