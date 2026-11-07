Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrenci yemekhanesinde öğrencilere çiğ et servis edildiği iddiası büyük tepki toplarken, üniversite yönetiminden konuya ilişkin acil açıklama yapılması bekleniyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yemekhanesinde çekildiği öne sürülen ve öğrencilere sunulan kadınbudu köftelerin neredeyse tamamen çiğ halde olduğunu gösteren fotoğraflar büyük tartışma yarattı. Servis edilen köftelerin dışının hafif piştiği ancak içindeki kıymanın çiğ kaldığının görülmesi üzerine yemekhane denetimleri ve gıda güvenliği gündeme geldi.

"ETİ SADECE TAVAYA DEĞDİRİP ÇIKARMIŞLAR"

Köftelerin içinin pişmediğini gösteren görsellerin yayılmasıyla birlikte tepkisini dile getiren bir grup, "Eti sadece tavaya değdirip çıkarmışlar" şeklinde yorumlar yaparak tepkisini gösterdi ve yönetimi göreve çağırdı.

"ÜNİVERSİTEDE BÖYLE BİR YEMEK TABAĞI YOK"

İddiaların asılsız olduğunu savunan diğer bir kesim ise "ESOGÜ öğrenci yemekhanesinde böyle bir yemek tabağı yok" ifadeleriyle paylaşılan fotoğrafların kurumu hedef alan bir manipülasyon olduğunu ileri sürdü. Öğrencilerin sağlığını doğrudan ilgilendiren olayla ilgili Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörlüğünden resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.