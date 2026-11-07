Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor\'un gecesine ünlü isimler akın etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
9 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor\'un gecesine ünlü isimler akın etti
Haber Videosu

Amedspor'un kulübe maddi destek sağlamak amacıyla İstanbul'da düzenlediği dayanışma gecesi, kişi başı 500 bin TL'lik katılım bedeliyle dikkat çekti. Esma Sultan Yalısı'ndaki organizasyona siyasetçi Ahmet Türk'ün yanı sıra iş, sanat ve spor dünyasından isimler katıldı. Gecede Rojda ve Mikail Aslan sahne aldı.

Amedspor, kulübün mali kaynaklarını güçlendirmek ve destekçi çevresini genişletmek amacıyla İstanbul'da özel bir organizasyon düzenledi. Galatasaray karşılaşmasından bir gün önce Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen dayanışma gecesi, hem davetli isimler hem de yüksek katılım ücretiyle dikkat çekti.

DAVETİYE BEDELİ 500 BİN TL

Amedspor'un dayanışma gecesi öncesinde davetlilere gönderdiği mesajda, organizasyona katılım bedelinin kişi başı 500 bin TL olarak belirlendiği ifade edildi. Davetlilere ayrıca Galatasaray ile oynanacak karşılaşma için birer maç bileti verileceği bildirildi.

Organizasyonla kulübe ekonomik kaynak oluşturulması ve Amedspor'un geleceğine yönelik desteklerin artırılması hedeflendi.

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti

AHMET TÜRK DE GECEYE KATILDI

Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen geceye siyasetçi Ahmet Türk ve Yeniden Refah Partili Halis Kahriman da katıldı. Davetliler arasında oyuncu Ferit Kaya ile Ebo lakabıyla tanınan İbrahim Tilaver de yer aldı.

Amedspor Kulübü Başkanı, ikinci başkanı ve teknik direktörü de organizasyonda hazır bulundu.

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti

ROJDA VE MİKAİL ASLAN SAHNE ALDI

Dayanışma gecesinin müzik programında Rojda ve Mikail Aslan sahneye çıktı. İki sanatçı, seslendirdikleri eserlerle davetlilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Amedspor yönetiminin düzenlediği organizasyon, kulübe maddi destek sağlanması ve dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
Okurların en beğendiği yorum

“harika bir dayanışma örneği, silah kan gözyaşı ayrımcılık olmasın, bakın Amedapor bütün doğuyu tek yürek etmeyi başardı biliyorum bazıları kuduruyor kudursunlar…”

Tüm yorumlar (9)
Esma Sultan YalısıMikail AslanFerit KayaAhmet TürkİstanbulSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (9)

  • hakinen6321 hakinen6321:
    harika bir dayanışma örneği, silah kan gözyaşı ayrımcılık olmasın, bakın Amedapor bütün doğuyu tek yürek etmeyi başardı biliyorum bazıları kuduruyor kudursunlar ülkemiz tek kardeşliğimiz daim olsun 11 7
    muratcil717 muratcil717:
    önce bölücü gibi konuşuyorsun sonra ülkemiz tek diyor birlik mesajı veriyorsun çift yönlüsün belli 2 0
  • erbilek06 erbilek06:
    Devlet Bahçeli gitmiştir umarım çok yardımsever görünüyordu. 4 2 Yanıtla
  • erbilek06 erbilek06:
    Devlet Bahçeli gitmediyse ayıp etmiş normalde çok yardımsever görünüyordu. 3 3 Yanıtla
  • murat özkan murat özkan:
    Amed değil Diyarbekir Karpuz Sipor böyle bir isim yok 2 1
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Hala eşitlikten söz eden bunlar mı?...millet ekonomik yaşam savaşı verirken bu şahıslar para içinde yüzüyor ama eziliyoruz demeyide utanmadan,sıkılmadan ifade ediyorlar...gözünüzü toprak doyursun... 0 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk Bakan Çiftçi duyurdu Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu
Kış yüzünü gösterdi 4 ilde lapa lapa kar yağdı Kış yüzünü gösterdi! 4 ilde lapa lapa kar yağdı
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi Cesetleri yan yana dizmiş 8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Motorine indirim geldi İşte güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Galatasaray’da Osimhen şoku İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Volkan Demirel “Biliyorum“ diyerek Emre Belözoğlu’nun ilk hamlesini açıkladı Volkan Demirel "Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
Ugandalı generalden Türkiye kararı 5 ayda her şey değişti Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
10:50
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
10:40
Archie Brown’dan Galatasaray taraftarına olay şart
Archie Brown'dan Galatasaray taraftarına olay şart
10:24
Bu doğru olabilir mi Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
10:08
Sergen Yalçın’ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor
Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor
10:07
Kar fena bastıracak Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı
Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
09:54
Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
09:41
Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı
Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı
09:34
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
08:43
Galatasaray’da yer yerinden oynadı Hedefte Dursun Özbek var
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var
08:02
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
07:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 10:52:13. #.0.3#
SON DAKİKA: Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android