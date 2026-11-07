Volkan Demirel "Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu\'nun ilk hamlesini açıkladı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun yeni dönemde atacağı adımlar merak edilirken, eski takım arkadaşı Volkan Demirel'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Kısa Paslar YouTube kanalında konuşan Demirel, Belözoğlu'nun özellikle Samandıra'daki çalışma düzeninde önemli değişiklikler yapmasını beklediğini açıkladı.

"SAMANDIRA'DA ÇOK DEĞİŞİKLİĞE GİDECEĞİNİ BİLİYORUM"

Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte Samandıra'da yeni bir yapılanmaya gidileceğini söyleyen Volkan Demirel, mevcut çalışma düzenine ilişkin de eleştirilerde bulundu.

Demirel, "Samandıra'da çok değişikliğe gideceğini biliyorum. Samandıra'da geçmişten gelen çok fazla orada duran belki olması gerektiği gibi hareket etmeyen... 'Bana bir şey olmasın, ben bu tarafa karışmayayım.' durumu vardı. Ben de az çok biliyorum içeriyi" ifadelerini kullandı.

"11-12 KİŞİLİK TEKNİK EKİBİYLE GELECEK"

Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye geniş bir teknik ekiple geleceğini belirten Demirel, bu durumun kulüpte halihazırda görev yapan bazı isimlerin geleceğini etkileyebileceğini söyledi.

Demirel, "Emre şimdi geldiğinde yanılmıyorsam 11-12 kişilik teknik ekibiyle gelecek. Orada Fenerbahçe'de geçmiş dönem kulübün hocalığını yapan hocaların durumu nasıl olacak? Nasıl bir konuma evrilecekler? Belki altyapı, belki destekleyici bir grup olabilir. Belki de ayrılabilirler" dedi.

"HERKES KENDİ İNANDIĞI İNSANLARLA ÇALIŞMAK İSTER"

Teknik direktörlerin kendi ekipleriyle çalışmasının doğal olduğunu vurgulayan Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun da Samandıra'da kendi çalışma düzenini oluşturmak isteyeceğini belirtti.

Demirel, "Çünkü ben de olsam gitsem burada nasıl bir ekipsek, biz bir yere gidersek de kendi ekibimizle gideriz. Herkesin kendi ekibi var, inandığı insanlar var buna saygı duymak lazım" ifadelerini kullandı.

Olası ayrılıkların kişisel bir mesele olarak değerlendirilmemesi gerektiğini de söyleyen Demirel, "Oradan bu durumda ayrılacak olan insanlar varsa. Onların bu durumu başka bir şekilde düşünmemeleri lazım. Her gelen adam kendi yönetebileceği, inandığı, bir şeyler paylaştığı insanlarla çalışmak ister" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Volkan Demirel'in değerlendirmeleri, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki yeni döneminde teknik ekip ve Samandıra'nın çalışma düzeninde değişiklikler yaşanabileceğine işaret etti. Ancak Demirel, ayrılması beklenen isimlere ilişkin kesin bir bilgi paylaşmadı.