Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu - Son Dakika
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Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu

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Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu
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2 yorum
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Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ruhsatlı silah sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme hazırlığını açıkladı. Silah ruhsatı verilecek kişilere çelik kasa bulundurma zorunluluğu getirileceğini belirten Bakan Çiftçi, silahların özellikle çocukların erişemeyeceği alanlarda muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı. Almanya'daki uygulamayı örnek gösteren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklaması, ruhsatlı silahların evlerde nasıl saklanacağına ilişkin yeni kuralları gündeme getirdi.

Ruhsatlı silah sahiplerini ilgilendiren yeni bir uygulama hazırlanıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, silah ruhsatı alacak kişilere çelik kasa şartı getirileceğini açıkladı. 

RUHSATLI SİLAHLARA ÇELİK KASA ZORUNLULUĞU GELİYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bireysel silahların muhafaza edilmesine yönelik yeni bir düzenleme hazırlığını duyurdu. Özellikle evlerde bulunan ruhsatlı silahların güvenli biçimde saklanmasını hedefleyen uygulamayla, silah ruhsatı verilecek kişilere yeni bir yükümlülük getirilmesi planlanıyor. 

Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu

Konuk olduğu canlı yayında konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, silah ruhsatı alacak kişilerin çelik kasa bulundurmasının zorunlu hale getirileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Silah ruhsatı vereceğimiz kişilere çelik kasa mecburiyeti getireceğiz. Silahı olanlar, silahlarını bir kasada muhafaza etsin. Almanya'da öyle mesela. Eğer silahınız varsa ve ruhsatlıysa onu çocuğun erişemeyeceği bir kasada muhafaza etmeniz gerekiyor.''

İçişleri Bakanlığıİçişleri BakanıMustafa ÇiftçiAlmanyaGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (2)

  • murat uylaş murat uylaş:
    acil yapılmalı hatta çok zorunluluk olmadıkça da ruhsat verilmemeli ve sebebsiz yere ruhsatlı silah bile taşımak yasaklanmalı ruhsatsız silah taşımanın cezasıda ağır olmalı 1 0 Yanıtla
  • ?????? ???????? ?????? ????????:
    Cok doğru karar Kazakistanda bizde öyle celik kasa mecburyetı var polisler eve gelip bakiyorlar 0 0 Yanıtla
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