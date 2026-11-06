Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi! 13 Kasım'da yeni ödeme hazırlığı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi! 13 Kasım'da yeni ödeme hazırlığı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi! 13 Kasım\'da yeni ödeme hazırlığı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şimdiye kadar 420 bin yatırımcıya toplam 130 milyar TL ödeme yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 13 Kasım'da yeni bir ödeme için hazırlıkların sürdüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturmasında yatırımcıların beklediği yeni ödeme takvimine ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 13 Kasım'da yeni ödeme için hazırlıkların sürdüğünü belirtirken, tasfiye süreci ve adli soruşturmaya ilişkin son rakamları da açıkladı. 

13 KASIM'DA YENİ ÖDEME YAPILMASI PLANLANIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması kapsamında yatırımcılara yapılacak ödemelerde yeni bir aşamaya geçileceğini açıkladı. Daha önce gerçekleştirilen ödemelerin ardından gözler 13 Kasım Cuma gününe çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni ödeme takvimine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "13 Kasım'da yeni bir ödeme yapılması için hazırlıklar yapılıyor. Gelecek hafta Cuma günü önemli miktarda ödeme yapılacağını söylebilirim. Ödemeler en düşükten en yükseğe doğru gidecek." 

420 BİN YATIRIMCIYA 130 MİLYAR TL ÖDENDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması kapsamında bugüne kadar yapılan ödemelerin büyüklüğünü de açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Toplamda 420 bin yatırımcı ödeme aldı. Toplam yatırımcılara 130 milyar TL ödeme yapıldı." dedi.  Tasfiye sürecine ilişkin ayrıntıları da aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7 şirketten 4'ünün olağan tasfiye sürecine girdiğini, bu kapsamda 55 bin 801 yatırımcıya 55,4 milyar TL ödeme yapıldığını belirtti. Olağan tasfiye sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olağanüstü tasfiye kapsamında Tera, Pusula ve Atlas olmak üzere 3 şirketin kaldığını bildirdi.

ARA ÖDEMELERDE SINIR 1 MİLYON TL

Yatırımcılara yapılacak ödemelerin hesaplanma yöntemine de değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işlemlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtları üzerinden yürütüldüğünü açıkladı. NTV'ye konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ödeme sürecine ilişkin şunları söyledi: "Süreç hassasiyet gerektiriyor. Ödemeler net yatırım tutarı üzerinden yapılıyor. Bu da MKK kayıtlarıyla yapılıyor. Bütün işlemler kayıtlarda var. O çerçevede de sağlık bir şekilde ödemeler yapılıyor. Şu anda yaptığımız ara ödeme. O ödemenin sınırı da 1 milyon TL. Ara ödeme sonrası nihai mahsuplaşma başlayacak."

131 FON İÇİN KARANTİNA UYGULAMASI

Fon soruşturmasının bütün sermaye piyasasını kapsamadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sorunların belirli fonlarda yoğunlaştığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesinin 17 Eylül'de aldığı kararlarla 131 fon için özel bir uygulama başlatıldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Sıkıntı sadece belirli fonlarda. Sorunlu fonlarda manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı yapıldığını görüyoruz. Hukuk ve ahlak dışı kazançlar elde edildiğini görüyoruz. Bakan Şimşek'in başkanlığı finansal istikrar komitesi 17 Eylül'de bazı kararlar verdi. 131 fona karantina diyebileceğimiz bir uygulama söz konusu. O günden bugüne süreç ilerliyor."

444 ŞÜPHELİDEN 113'Ü TUTUKLANDI

Fonlarda gerçekleştirilen işlemlere yönelik adli soruşturmanın kapsamı da genişledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 444 şüpheliden 113'ünün tutuklandığını belirtti. Bazı hisse senetlerinin fiyatlarının manipülasyonla yükseltildiğini ve oluşturulan yapay değerler üzerinden kredi kullanıldığını anlatan Yılmaz, Sermaye Piyasası Kurulunun incelemelerini sürdürdüğünü söyledi. SPK'nin araştırdığı hisse senedi sayısının 50'ye ulaşabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, incelemelerin tamamlanmasının ardından suç duyurularının yapıldığını belirtti.

YENİ KANUN HAZIRLIĞI BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, benzer olayların tekrar yaşanmaması amacıyla sermaye piyasalarına yönelik yeni bir yasal düzenleme hazırlandığını da açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hazırlıklara ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için yapısal düzenlemeler içeren yeni bir kanun hazırlığı yapıyoruz. Gelecek haftaya kadar kanun tasarısının büyük oranda şekilleneceğini düşünüyorum. Biz Meclis'e göndereceğiz. Meclis'te değerlendirilecektir. Bu kanunumuz sermaye piyasalarına daha fazla güç verecektir. Sermaye piyasalarımız eskisinden güçlü olacak."

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Hiç kimseyi dinlemediniz. Bir sene önce milletvekili Ayyüce Türkeş hanım uyardı, bir çok yabancı kurum uyardı hadi o muhalifti diğeri gavurdu dinlemediniz ya hu bizzat maliye bakanınız uyardı dinleyip gereğini yapsaydınız bunlar yaşanmasaydı iyi olmaz mıydı? 0 0
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi! 13 Kasım'da yeni ödeme hazırlığı - Son Dakika
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